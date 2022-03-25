الأنبا إيلاريون يكرم 32 أما مثالية في قطاع غرب الإسكندرية

نظمت لجنة الأسرة بقطاع غرب الإسكندرية، مساء أمس الخميس، بإشراف القس طوبيا، احتفالية لتكريم الأم المثالية لقطاع غرب الأسكندرية، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالمكس، وبحضور الأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية، الذي كرم الأمهات المثاليات.

احتفالية عيد الأم في غرب الإسكندرية

وبحسب بيان قطاع غرب الإسكندرية، منذ قليل، فإن الاحتفال شهد فقرات متنوعة من كورال وشعر وترانيم واسكتش عن دور الأم، وكذلك تم عرض نبذة مختصرة عن كل أم من الأمهات اللواتي تم تكريمهن، وفي نهاية الاحتفال ألقى الأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع غرب، كلمة عن المعمودية كأم للمسيحيين كلهم، مستفيضا في الحديث عن الأمومة الروحية والأم وفضائلها، فيما قام بتوزيع الهدايا والدروع لعدد 32 أما مثالية.

إكرام الأبناء لوالديهم

يأتي ذلك عقب يوم من ختام المؤتمر السنوي للأسرة المسيحية في غرب الإسكندرية والذي تحدث خلاله أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية، عن إكرام الأبناء لوالديهم، وذلك تنفيذا لوصية أكرم أباك وأمك، لافتاً إلى أن من يكرم والديه سيكرمه أبناءه بعد ذلك.

التعامل مع كبار السن

وأضاف أسقف غرب الإسكندرية، أن أي إنسان يعمل في الكنيسة هو خادم، ضارباً المثال بالعاملين في دور المسنين التابعة للكنيسة، حيث ما يقدمونه إليهم يعد خدمة حتى وإن كانوا يتقاضون أجرا عليها، لذا من الضروري أن يتعاملون معهم كأنهم والديهم، مطالبا الجميع بالتعامل مع كبار السن بذات منطق التعامل مع الوالدين.