مراكز شباب التنمية الرياضية تفتح أبوابها مجانا لتشجيع المنتخب

تحت شعار «كله في حب مصر.. ياللا نشجع منتخبنا» رفعت مراكز الشباب للتنمية الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، درجات الاستعداد القصوى لاستقبال الجماهير الغفيرة المتوقع زحفها على مراكز الشباب اليوم، لمشاهدة المباراة الحاسمة والفاصلة، للتأهل لمونديال كأس العالم بقطر 2022، بين منتخبنا الوطني لكرة القدم ونظيره السنغالي في جولة الذهاب باستاد القاهرة.

المراكز تستعد بتركيب شاشات عرض ضخمة

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إذ بدأت منذ المراكز استعداداتها أسبوع في تركيب شاشات عرض ضخمة وإضافية، بعدما وجه الوزير المكاتب التنفيذية ومجالس إدارات هذه المراكز، بفتح أبواب المراكز أمام الجماهير مجانًا، وتوفير كل السبل أمامهم لمشاهدة مباراة مصر والسنغال، وتشجيع المنتخب، والمساهمة بالجانب المعنوي في تحقيق حلم التأهل للمونديال، ليُضاف إلى الإنجازات الرياضية التي حققتها مصر على مدار السبع سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى اهتمامًا كبيرًا بالرياضة المصرية، وشجع وحمس كل الألعاب لتحقيق أفضل ما لديها، وهو ما ظهر واضحًا في أولمبياد بطولة العالم لليد بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، وأولمبياد طوكيو، وكأس الأمم الإفريقية والبطولات الفردية الأخرى.

من جانبه أكد محمود الجراحي، المشرف العام والمدير التنفيذي لمركز شباب التنمية الرياضية بشبرا الخيمة، أن المركز قرر فتح أبوابه مجانًا، بداية من عصر اليوم وقبل المباراة بوقت كاف، وسيجري توزيع علم مصر على عدد كبير من الجماهير والرواد، وجهز 3 شاشات عرض كبيرة، لإتاحة الفرصة لأهالي منطقة شبرا الخيمة لمشاهدة المباراة مجانًا، وتشجيع المنتخب، والتيسير على الكثيرين من المحرومين من مشاهدة مباريات المنتخب المشفرة.

التنسيق مع سلطات الحي لتسهيل دخول المواطنين

وأوضح «الجراحي» في تصريحات لـ«الوطن» أنه في ضوء الطفرة الرياضية والإنشائية الكبيرة التي يشهدها المركز، جرى التنسيق مع حي شرق شبرا الخيمة بتسهيل دخول ومرور المواطنين إلى محيط مركز الشباب، والقيام بأعمال النظافة والصيانة لأعمدة الإنارة لتهيئة الأجواء للجماهير، بالإضافة إلى تزويد المركز بأعداد كبيرة من المقاعد والكراسي والترابيزات، تحسبًا للإقبال الكبير المتوقع من أهالي المنطقة.

وأشار المشرف العام والمدير التنفيذي لمركز شباب التنمية الرياضية بشبرا الخيمة، إلى أن تعلميات الوزير كانت واضحة بتجهيز الاستعدادات كافة، وفي ضوء ذلك قرر المكتب التنفيذي للمركز إلغاء الإجازات للعاملين لضمان تقديم أفضل الخدمات للرواد في هذا الحدث الوطني المهم، مشيرًا الى أن الجميع متعاونون ويبذولون كل الجهد على قدم وساق للخروج بشكل مشرف قبل وبعد المباراة، لاسيما في حالة فوز المنتخب والاحتفالات بالفوز.

مركز شباب الجزيرة يستعد بالأعلام والشاشات

وفي ذات السياق أعلن مركز شباب الجزيرة للتنمية الرياضية فتح أبوابه للأعضاء والجماهير، وتوزيع الأعلام، وإعداد شاشات عرض كبيرة في أماكن التجمعات لإتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراة المهمة أمام السنغال.