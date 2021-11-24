«ساعة رياضة 7 الصبح» مبادرة في مراكز شباب كفر الشيخ

شهدت عدد من ملاعب مراكز شباب محافظة كفر الشيخ مبادرة ساعة رياضة 7 الصبح بمراكز شباب المحافظة في مختلف الألعاب والأنشطة والبرامج والفعاليات بمشاركة 22 مركز شباب، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية من الملاعب المفتوحة وصالات الألعاب، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار تشجيع الشباب والطلائع على ممارسة الرياضة يومياً لتحقيق التنمية المستدامة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبادة الجزار، مدير عام الإدارة العامة للبرامج البدنية بوزارة الشباب والرياضة.

محافظ كفر الشيخ يناشد الأهالي بممارسة الرياضة

وناشد اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ جميع أهالي المحافظة بممارسة الرياضة لما لها من فوائد متعددة منها زيادة المناعة، موجهاً بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، والتعقيم وارتداء الكمامة الطبية وقياس الحرارة.

المباردة بمشاركة مراكز الشباب في المحافظة

وأشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن مراكز شباب المحافظة تشارك بالمبادرة الرياضة الصباحية لتقديم مفهوم جديد للرياضة أسلوب حياة تحت شعار: "العب رياضتك وزود مناعتك"، مشيرا إلى أنه تتم ممارسة جميع الألعاب الرياضية من لياقة بدنية، كرة قدم، كاراتيه وتنس طاولة والأنشطة الأخرى الثقافية والفنية داخل المراكز والملاعب وفق الخطة الموضوعة مساهمة من مؤسسة الشباب والرياضة في شغل أوقات فراغ أبنائنا في فترة الإجازات الصيفية وبناء جيل سليم بدنيا وفكريا.

وكيل وزارة الشباب: يمكنكم ممارسة الرياضة في أقرب مركز

وأضاف أن أعضاء مراكز الشباب يمكنهم جميعا المشاركه من خلال التواصل مع مشرف النشاط بأقرب مركز شباب، مؤكداً أن المبادرة مشاركة 22 مركز شباب بكافة أنحاء المحافظة والتي شملت "محلة مالك- محلة أبو علي، سنهور المدينة، جماجمون، البستاوي، أبيوقا، شباس الشهداء، الصافية، البياض،الشون، كفر السودان، شابه، دمنكة، شباس الملح، أبطو، أبوزيادة، نويش، مدينة دسوق، المندورة، لاصيفر البلد"، بالإضافة إلى مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب برج البرلس وشملت "المقصبة، مسطروة، الحنفي".

أوضح أن مراكز الشباب تفتح جميع أبوابها أمام جميع أعضاء مراكز الشباب وغير الأعضاء من جميع فئات المجتمع ومن جميع مختلف الأعمار السنية، وذلك لممارسة مختلف الألعاب الرياضية والأنشطة والبرامج والفعاليات بالمجان، وكذلك سيتم توزيع الجوائز والهدايا على المتميزين من أعضاء مراكز الشباب أثناء تنفيذ الفعاليات.