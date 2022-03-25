القاهرة تشارك في «ساعة الأرض» بإطفاء 50% من الإنارة لمدة ساعة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن العاصمة ستشارك غدًا السبت الموافق 26 مارس الجاري، في الحملة العالمية لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري «ساعة الأرض» بإطفاء الإنارة غير الضرورية بنسبة 50%، لمدة ساعة، من الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف، بديوان عام المحافظة وكل المباني العامة والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة، عدا غرف العمليات.

مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري

أكد محافظ القاهرة أن «ساعة الأرض» تقدم رسالة قوية بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، داعيًا المؤسسات المصرفية والسياحية والفنادق والجهات المختلفة للمشاركة في هذا الحدث، كما دعا المواطنين للمشاركة فيه بتخفيض الاستهلاك بمنازلهم، مؤكدًا أن المشاركة تهدف إلى توفير الطاقة واقتصاد النفقات وتقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهو أحد أهم الموضوعات التي ستجري مناقشتها في مؤتمر المناخ العالمي «COP 27»، المقرر انعقاده في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ، كما تهدف إلى تدريب المواطنين على المشاركة في مسؤولية التصدي للمشاكل ومشاركة شعوب العالم في تقليل الأسباب المؤدية لمشكلة التغير المناخي.

يذكر أن الدعوة لهذه الحملة كانت قد بدأت في مدينة سيدني بأستراليا عام 2007، وشارك بها أكثر من 2 مليون مؤسسة ومنزل بإطفاء الأنوار لمدة ساعة تحت شعار «ساعة للأرض» ولاقت الحملة نجاحًا كبيرًا دعا معظم دول العالم إلى المشاركة بها في الأعوام التالية.