إجراءات «التنمية المحلية» لتوفير السلع: شوادر ورقابة لمنع الاحتكار

مع دخول شهر رمضان وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بزيادة عدد المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالتنسيق مع التموين والجهات المختصة ودعم مبادرات مواجهة الغلاء وتوفير السلع بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين، وإتاحة مستلزمات الأسر بأسعار مخفضة من سكر وأرز وزيت ولحوم، مع تكثيف الرقابة على الأسواق وجودة وأسعار السلع.

التوسع في إقامة الشوادر

وأوضح تقرير وزارة التنمية المحلية التأكيد على الأحياء والمراكز والقرى بالتوسع في إقامة الشوادر ودعم السلاسل والجمعيات المحلات الكبرى في إقامة شوادر والانضمام لمبادرة «معًا ضد الغلاء» لتحقيق أقصى استفادة لكل المواطنين، وضمان توافر السلع لتلبية احتياجات المواطنين، مع اتخاذ إجراء قانونى ضد من يحاول زيادة الأسعار دون مبرر.

الإبلاغ عن التجاوزات

وفيما يتعلق بدور المواطنين، شددت وزارة التنمية المحلية على المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي حالات غلاء للسلع غير مبررة ويمكن للمواطن إرسال شكواه عبر مبادرة «صوتك مسموع» أو «الخط الساخن» لكل محافظة أو مديريات التموين لاتخاذ إجراء حاسم، مع التشديد على مديريات التموين والأحياء بالتنسيق مع مباحث التموين لشن حملات مستمرة على المحلات والأسواق والمخازن لضبط أي محاولات احتكار.

تخفيض أسعار السلع

وفى سياق متصل، دفعت محافظة القاهرة بمنافذ متنوعة ومعارض بكل الأحياء لتغطية العاصمة والوصول إلى كل المواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 30 %، والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار.

وطالبت محافظة القاهرة باستمرار التنسيق مع الغرفة التجارية لمد فتح معارض السلع من أجل استفادة المواطنين، وتقديم خدمة أفضل لهم، والتركيز على المناطق الشعبية والبسيطة، وضخ السلع من خلال منافذ وسيارات متحركة بالميادين وأماكن تجمع المواطنين والموظفين.