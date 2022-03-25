تخفيضات تصل إلى 30% على سلع «معارض رمضان» لمحاربة الغلاء بالقاهرة

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، افتتاح 3 معارض جديدة للسلع الغذائية، بباب الشعرية والسلام والشرابية، اليوم، ضمن سلسلة معارض «رمضان كريم» التي تقيمها محافظة القاهرة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

توفير مستلزمات رمضان

أكد محافظ القاهرة أن المعارض تقدم تخفيضات تصل إلى 30% على جميع السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة ومستلزمات رمضان.

وأشار إلى أن هذه المعارض تأتي ضمن معارض عديدة أطلقتها المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة والقطاع الخاص، وجرى نشرها في جميع أحياء العاصمة، بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية، واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

سيارات متنقلة لبيع السلع

ولفت المحافظ إلى أنه جرى نشر عدد من السيارات المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة وتخفيضات، بعدد من أحياء العاصمة، كدار السلام وألف مسكن والوايلى والسلام والقطامية، بالتعاون بين مديرية التموين، وجهاز شباب الخريجين بالقاهرة، خدمة للمواطنين، واستجابة لرغبتهم في تقريب منافذ البيع للاستفادة من التخفيضات.

وأكد زيادة عدد المنافذ التموينية، وشوادر بيع السلع الغذائية التابعة لمديرية تموين القاهرة، لأكثر من 30 منفذا جديدا، لتغطية كل أحياء العاصمة، وتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة، وبأسعار مخفضة، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم.

محاربة الغلاء

وأكد محافظ القاهرة، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، فى محاربة غلاء الأسعار، من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة، بمختلف أحياء ومناطق العاصمة، بالإضافة إلى تكثيف حملات إدارات المتابعة والتفتيش بالمحافظة، وإدارات التموين على منافذ بيع السلع الغذائية والسلاسل التجارية، للتأكيد على التزام التجار بالبيع بالأسعار المقررة، ومنع ظاهرة احتكار السلع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.