«سلامة الغذاء» لـ ربات البيوت: لا تضعن هدايا داخل أطعمة الأطفال

قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة وضعت معايير خاصة للعقاقير البيطرية والملوثات، وتسمى القواعد الفنية، منها قواعد فنية للمبيدات والملوثات الكيماوية والبيطرية، وفي أثناء تربية الدجاج واستخدم هرمونات أو مضادات حيوية تُستخدم بطريقة خاطئة وتكون نتيجتها مثل المبيدات الحشرية في الزراعة.

منصور: يجب العودة مرة أخرى للطعام الطبيعي

وأضاف «منصور» خلال استضافته برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه من الضروري على جميع السيدات العودة مرة أخرى للطعام الطبيعي البعيد عن المواد الكيميائية، وإطعام الأبناء منها، معقبًا: «إحنا مش ضامنين قد إيه محطوط كيماويات على الأطعمة المغلفة، وفيه منهم بيزود علشان يزودوا مدة حفظ السلعة والحاجة متبظش، وفي الأخر الجسم هو اللي يبوظ».

منصور: احذروا وضع هدايا داخل أطعمة الأطفال

وأوضح أن وضع هدايا داخل أغذية الأطفال هو أمر خاطئ، لافتًا إلى أنه في عام 2016 أجازت وزارة الصحة وضع براية وممحاه، وحاليًا يجري وضع عربات وأقلام، معقبًا: «الحجات دي بتتعبي بمنتجات صيني رديئة تحت بير السلم، والأطفال بيكونوا سعداء بيها ولكنها حاجات خاطئة وغير طبيعية».

وشدد رئيس الهيئة لسلامة الغذاء على الأمهات بضرورة تناول الأطعمة الطبيعية والخضراوات، معقبًا: «بلاش تعليمهم الحاجات الخاطئة، خاصة الشباب اللي في الجامعة، مش بيفطروا في البيت وبيستسهلوا يجيبوا أكل من الجامعة».