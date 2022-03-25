سلامة الغذاء: تجريم تداول الزيوت مجهولة المصدر يرفع كفاءة المطاعم السياحية

قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن ملف الزيوت المستعملة قيد المناقشة حاليا في الهيئة وتعمل عليه لجان متخصصة لجمع المعلومات، وتتبع مخرجات الأماكن التي تستخدم زيوت القلي مثل مصانع الشيبسي.

منصور: نتابع مخرجات الإنتاج حتى لا تعود للسوق من جديد

وأوضح «منصور» خلال استضافته ببرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الهيئة تتابع مخرجات الإنتاج حتى لا تعود للسوق من جديد، ومنها مشكلة الزيت في المطاعم التي تكمن في إضافة زيت بعد تطاير أجزاء من الزيت وهو على النار، وبعضها تصدر الزيت تحت مسمى زيوت غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وأشار «منصور» إلى أن وزير التموين قرر تجريم تصدير أي غذاء غير سليم أو مصنع بشكل عشوائي ومجهول المصدر، وهو قرار حاسم وجريء، لافتا إلى أن الغذاء مجهول المصدر هو الصادر عن منشأة غذائية غير مسجلة في الهيئة، ولا تعرف الهيئة شيئا عن تصنيعه، مع عدم وجود فواتير أو أوراق رسمية له.

تجريم الأغذية المجهولة يرفع كفاءة الأغذية في المطاعم السياحية

وأضاف «منصور» أن تجريم التعامل في الأغذية المجهولة يؤدي لرفع كفاءة الأغذية الموجودة في المطاعم السياحية، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تحسين أداء المطاعم لتوافق قوانين هيئة سلامة الغذاء، مطالبا بتحري التعامل مع أي منتجات بشكل سليم والتأكد أنه من مصانع رسمية مسجلة وتطبق معايير السلامة الحقيقية.