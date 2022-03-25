«سلامة الغذاء»: المواد الحافظة في الكنافة والقطائف تضر المناعة

قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة وضعت قواعد فنية بالنسب المسموح بها من الإضافات الغذائية وفقا للمعايير الدولية، لافتًا إلى أن مادة الـ«ميتابيسلفيت» غير مسموح بها في صناعة الألبان، وبالرغم من ذلك خلال الجولات جرى ضبط مصنع ألبان وأعدمنا 80 طنًا من منتجات ألبان محتوية على مادة الـ«ميتابيسلفيت» الممنوعة في الألبان.

النسب المسموح بها من المواد الحافظة

وأوضح «منصور» خلال استضافته ببرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على فضائية «صدى البلد» أن مادة «ميتابيسلفيت» تستخدم أيضا في صناعة الفواكه المجففة كمادة حافظة لإطالة عمر المنتج وتمنع نمو الفطريات، لافتًا إلى أنه مسموح باستخدامها في الدقيق بنسبة 40 مليجرام لكل كيلوجرام.

وأشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى أن حملات الهيئة جمعت عينات من منتج «الكنافة» من الأسواق وتبين أن بعض نسبة تواجد المادة الحافظة في عجينة الكنافة تراوحت بين 20 إلى 70 مليجرام للكيلو، موضحًا أنه جرى فحص العديد من العينات للبحث عن المواد الكيميائية الممنوع استخدامها ومنا برومات البوتاسيوم المحظور استخدامها في الخبز، وكانت تستخدم بشكل طبيعي بالرغم من حظرها.

حملات غذائية لضبط مخالفات تصنيع الكنافة

وأضاف أنه بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، يجرى مراقبة الأسواق وخاصة منتجات «القطائف والكنافة»، متابعًا «المخبز اللى ميقدرش يظبط النسب هيعمل مشكلة على عكس المصانع التى لدينا إمكانيات ومعدات لضبط النسب»، لافتًا إلى أن مادة «ثاني أكسيد الكبريت» التي توضع في الكنافة تؤثر سلبًا على المناعة وتسبب الحساسية، خاصة مع كثرة استخدامها في المواد المعبأة والمغلفة.

ووجه رئيس هيئة سلامة الغذاء رسالته للأمهات قائلًا: «الكيك المغلف وتشتريه الأم للطفل بدلًا من السندوتشات، تحتوى على مواد حافظة بنسب تفوق النسبة المصرح بها بـ7 و8 أضعافها»، لافتًا إلى أن النسب المسموح بها تترتب في الأصل على القيمة الغذائية لليوم بشكل كامل، وهذا يعرض الطفل لغذاء ملوث بنسبة أكبر من الغذاء السليم، مناشدًا الأمهات بالابتعاد عن المنتجات المغلفة قدر الإمكان.