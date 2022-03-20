رئيس الحجر الزراعي: نتعاون بشكل تام مع سلامة الغذاء ولا سحب لاختصاصاتنا

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا صحة عما أثير عن سحب أي من أختصاصات الحجر الزراعي المصري فيما يتعلق بتصدير أو استيراد السلع الغذائية لصالح أي جهة أخرى، مؤكدًا التعاون التام مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تيسير عملية أنسياب الصادرات الغذائية المصرية للخارج والداخل.

وأضاف أنّ العلاقة بين الحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء تقوم على التكامل والتوافق التام على دور كل جهة كل فيما يخصه، ولا يوجد أي تداخل في الاختصاصات أو نزع اختصاص من جهه لصالح أخرى نهائيا.

الحجر الزراعي: مسؤولون عن تطبيق معايير الصحة النباتية

وأكد العطار، لـ«الوطن»، أنّ الحجر الزراعي هو الجهة المسؤولة عن تطبيق كل إجراءات ومعايير الصحة النباتية، ومنح الشهادات الزراعية؛ من خلال تطبيق منظومة التكويد للكيانات التصديرية؛ والتي تبدأ من زراعة المحصول ومتابعته في المزارع ومرحلة خروج المنتج من المزرعة ووصوله إلى المحطات ومراكز التجهيز والتعبئة وحتى وصوله إلى موانئ الدول المستوردة.

ووفقاً للقرار رقم 3 الموجه من هيئة سلامة الغذاء إلى مديري فروعها ومشرفي الصادرات بالموانئ والذي نشرته «الوطن» في تقرير لها أمس السبت؛ فإن هيئة سلامة الغذاء ستسحب وتفحص العينات من بعض رسائل الغذاء الجاهزة والمعدة، للتصدير لتحليلها فيما يخص متبقيات المبيدات، وهو الأمر الذي يخص صحة الإنسان وليس الصحة النباتية.

كانت الوطن نشرت أمس تقريراً بعنوان: «سلامة الغذاء تشرف على الصادرات بدلا من الحجر والمصدرين: إرباك للموسم» تضمن بياناً من أتحاد المصدرين، عبروا فيه عن اعترضهم على ما وصفوه من سحب لاختصاصات الحجر الزراعي لصالح هيئة سلامة الغذاء وذلك على إثر إصدار الهيئة القرار رقم 3 الموجه من الهيئة إلى مديري فروعها ومشرفي الصادرات بالموانئ والخاص بسحب وفحص عينات رسائل الغذاء المستوردة والمصدرة متضمنة إجراءات الفحص الظاهري والتحاليل اللازم إجراؤها في المعامل التي تتعاقد معها الهيئة.

لا تصدير دون استيفاء الإجراءات

وأكد «العطار»، أنّه لا يمكن تصدير أي شحنة من الخضروات والفاكهة إلى أي سوق دولي دون استيفاء الاجراءات الحجرية والتي تصدر من الحجر الزراعي المصري، باعتباره الجهة الرسمية الوحيده المنوط بها تطبيق إجراءات الصحه النباتية عالمياً، حيث يتعامل الحجر الزراعي مع نظرائه في دول العالم، بتطبيق مثل تلك القواعد والإجراءات والمعايير الدولية للصحه النباتيه، مشيراً إلى أنّ الصادرات الزراعية المصرية وصلت لمستويات عالمية بجهود الحجر الزراعي المصري في إحكام الرقابة علي الصادرات وفتح أسواق جديده حيث نجح الحجر الزراعي المصري خلال الأربع أعوام الماضيه فقط من فتح اكثر من 55 سوقاً جديدا أمام الصادرات الزراعية.