بيومي فؤاد: «عمري ما تخيلت نفسي ممثل خالص»

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه تلقى تعليمه خلال فترة طفولته وشبابه في إحدى المدارس الحكومية بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وطوال فترة طفولته ومراهقته لم يتخيل نفسه أن يعمل في الفن، معقبًا: «عمري ما تخيلت نفسي كممثل خالص».

فؤاد: أعجبت بالتمثيل على خشبة المسرح أثناء الكلية

وأضاف «فؤاد»، خلال استضافته ببرنامج «أحلى كلام»، والذي يقدمه المطرب أحمد فهمي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن بداية ظهوره كممثل في مرحلة الكلية، موضحًا: «في أول سنة في الكلية اتفرجت على اللي بتعمله الفرقة وأعجبت باللي بيعملوه وحسيت أني هعرف أعمله، ونصيحتي للشباب أنا اتفرجت على التمثيل لايف على المسرح مش على التلفزيون».

فؤاد: أعمل في مهنة أخرى غير التمثيل

وأوضح أنه عمل في الكثير من المهن طيلة حياته، لأنه رئيس قسم ترميم اللوحات الورقية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة وما زال في هذا العمل، موضحًا: «بنرمم كل ما هو مرسوم على الورق باليد، ولينا أساتذه كبار وبنفضل ورا الموضوع لحد ما نصلحه والشغل في المجال ده بحساب».

وأكد أنه يعشق الاستماع للمطربين القدامى كالراحل عبدالحليم حافظ ومحمد فوزي، كما يستمع للأغنيات الحديثة من المطربين الحاليين كالفنان تامر حسني وعدد من المطربين الآخرين، معقبًا: «أنا محمود الليثي صاحبي أوي وبحب صوته جدا وصوت عبدالباسط حمودة».

وتابع: «في فترة من الفترات كان بيضايقني أني بقول بشتغل كثير، ولكن ولما عرفت أنهم بيهزروا بقيت بتعامل مع الموضوع عادي، وكنت في مرة بحج وواحدة شافتني وقالتلي يخيبك هو أنت هنا كمان».