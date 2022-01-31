بيومي فؤاد: كنت طفل شقي وبيدلعوني «يوكا».. واشتغلت نقاش وعامل نظافة

كشف الفنان بيومي فؤاد عن رحلة دخوله عالم الفن وبعض الجوانب في حياته وأبرز المواقف الفكاهية خلال حياته، قائلا: «كنت طفل شقي معجون بمية عفاريت، وكنت بتضرب من والدي بالخرطوم وبغيره من الأدوات لأني كنت بلعب في الشارع، ولما أخدت الثانوية العامة أخدت قلم على وشي من والدي علشان اتخانقت مع أخويا الكبير وصالحني بعدها واداني ساعة».

اشتغلت في مطعم سمك عشان أساعد والدي

وأضاف بيومي فؤاد، خلال لقاء ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، «كنت أحيانا أرجع من غير الكوتشي وأنا بلعب كورة لأني كنت بعمله عارضة، وذهبت إلى المنصورة مرة عشان ألعب كرة قدم، وكنت شربت سجاير في آخر سنة في الكلية ووالدي كان موظف في الكلية وشافني وانا بشرب سجاير، كنت مميز عشان اسم بيومي تحس إني رئيس عصابة واسم الشهرة يوكا».

وواصل: «أنا كنت طالب بكلية الفنون الجميلة، وكنت مستمتع بالدراسة»، ما دفع الإعلامي عمرو الليثي باختباره على الهواء طالبا منه رسم لوحة، وبالفعل تم إحضار أدوات الرسم واللوحة وقام بيومي بالرسم، وأطلق على اللوحة اسم «أيمن»، معلقا: «بحب الرسم، وكنت أتمنى يكون اسمي أيمن، وهي عبارة عن شجرة لها فروع».

وعن المهن التي عمل بها قبل دخوله المجال الفني: «قمت بالعمل في مطعم سمك حتى أساعد والدي في مصاريف المدرسة الثانوية، ووالدي لم يقصر معانا بس كنت بحب أساعده، واشتغلت نقاش، وفي شركة نظافة، وذهبت إلى الأقصر واشتغلت على مركب».

أكتر مادة كنت بغش فيها الفيزياء

وعن أبرز المواقف التي حدثت في طفولته، قال: «في المدرسة طلبوا مني إحضار والدي بسبب مشكلة، وفي الغالب بكون مظلوم، وغالبا لم أكن أغش في الامتحانات، وكان عندي مدرسة فاضلة هي زوجة أخو الفنان عماد حمدي التوأم كانت كل ما تراني تقولي اطلع برة».

وتابع: «أكتر مادة كنت بغش فيها الفيزياء وكنت شاطر جدا فى التاريخ والفلسفة، وسقطت سنة في الثانوية العامة بسبب مادة اللغة العربية والامتحان كان صعب جدا».

تنبأت بارتباط إيمي سمير غانم وحسن الرداد

وأوضح الفنان بيومي فؤاد أنه من مواليد برج الجوزاء، ولذلك هو متقلب جدا، أحيانا يقول الحاجة ويعمل عكسها

وأضاف «بيومي»: «كنت بعمل فيلم مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم والناس كلها بتقول هيجوزوا ولم أكن أعلم، ووجدت أولادي بيقولوا انهم هيتجوزوا، وكلمت حسن الرداد وقلتله إنت هتتجوز إيمي».