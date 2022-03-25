عاجل.. ألسنة اللهب تتصاعد من «أرامكو» بالسعودية و15 فرقة تواجه الحريق «فيديو»

نشرت «العربية» مقطع فيديو لألسنة اللهب والدخان المتصاعدة من محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة (التابعة لأرامكو)، وأشارت إلى أن 15 فرقة تكافح حريق محطة توزيع الوقود التابعة لشركة أرامكو، وأنه يتوقع السيطرة على النيران خلال ساعات.

وكشف مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة السعودية، في وقت سابق، عن أن محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة (التابعة لأرامكو)، تعرضت عند الساعة (5:25) من مساء اليوم، الجمعة، الموافق 25 مارس 2022، لهجوم بمقذوف صاروخي، كما تعرضت محطة المختارة في منطقة جازان، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، أيضاً، لهجوم بمقذوفٍ صاروخي، ولم تترتب على هذه الهجمات الإجرامية، ولله الحمد، إصابات أو وفيات، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من محطة أرامكو

وأعرب المصدر المسؤول بوزارة الطاقة السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية، الشديدة، لھذه الاعتداءات التخريبية، التي يمثل تكرار ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، في مناطق مختلفة من المملكة، انتهاكا لكل القوانين والأعراف الدولية، مؤكّداً ما سبق أن أعلنت عنه المملكة العربية السعودية من أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكّد المصدر أن المملكة تُشدد على أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرائها تزويد المليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، مبينًا الآثار الجسيمة التي تترتب على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، الأمر الذي سيُفضي إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.

السعودية: الهجمات تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم

وشدد المصدر على أنه بات واضحا أن هذه الهجمات التخريبية الإرهابية، ومن يقفون وراءها، لا تستهدف المملكة وحدها فحسب، وإنما تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وبالتالي التأثير سلباً في الاقتصاد العالمي، خاصةً في هذه الظروف بالغة الحساسية التي يشهدها العالم وتشهدها أسواق الطاقة العالمية، داعياً دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.