البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي محطة تابعة لـ«أرامكو»

أدان البرلمان العربي بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، فضلا عن إطلاقها عددا من الصواريخ البالستية والطائرات المُسيرة باتجاه مباني مدنية ومنشآت للطاقة وتجاه عدة مناطق في المملكة، والتي تمّ اعتراضها وتدميرها بنجاح، مشيدا في الإطار ذاته بيقظة الدفاعات الجوية السعودية في الحفاظ على حياة الأبرياء والمدنيين والمنشآت الحيوية.

البرلمان العربي: استمرار هجمات الحوثي عمل إرهابي جبان

وأكد البرلمان العربي أن استمرار هجمات الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية، واستهداف محطات توزيع المنتجات البترولية يُعد عملا إرهابيا جبانا، يستهدف منشآت حيوية، والمساس بواحدة من أهم السلع الاستراتيجية للعالم، الأمر الذي يستوجب موقف دولي حازم للتصدي للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين والذين يقفون خلفها سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو دولا، خاصة بعد تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية ووقف إمدادها بالسلاح.

البرلمان العربي: نثق في قدرة السعودية على هزيمة الإرهاب

وعبر البرلمان العربي عن ثقته التامة في قدرة المملكة العربية السعودية على هزيمة الإرهاب ودحر الجماعات الإرهابية، مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في تصديها بحزم لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها، مثمنا جهود قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لوقف خطورة هذه الهجمات على الأعيان والمدنيين.