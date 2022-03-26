رئيس «الأهرام ويكلي» : روسيا تتراجع عن مشروعها لتغيير نظام الحكم الأوكراني

قال الدكتور عزت إبراهيم رئيس تحرير جريدة «الأهرام ويكلي» إنَّ أمريكا لا تؤثر عليها أزمة الطاقة بشكل كبير مثلما يحدث في أوروبا، لافتًا إلى أنَّ الخطاب السياسي الروسي تراجع عن هدفه المعلن مسبقًا بتغيير نظام الحكم في أوكرانيا.

وأشار «إبراهيم» خلال استضافته في فقرة حوارية ببرنامج «كلام في السياسة» مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» إلى أنَّ الرئيس جو بايدن فشل في إحداث حالة الزخم المطلوبة لمواجهة التدخل الروسي في الأراضي الأوكرانية.

ونوه رئيس تحرير جريدة «الأهرام ويكلي» إلى أنَّ عدم تمكن الرئيس الأمريكي من الوصول لحل يواجهه موسكو من خلاله، ما أجبره على الدفع بالمزيد من القوات والجنود نحو خط المواجهة، ومنح أوكرانيا مزيدا من الدعم العسكري خلال الفترة الراهنة.

الصراع الروسي الأوكراني ممتدا وربما تتوسطه هدنة

وأوضح «إبراهيم» أنَّ الصراع الروسي الأوكراني أصبح ممتدا وربما تتوسطه فترات هدنة، وفقا لتحليلات المسائل الاستراتيجية والترتيبات العسكرية في روسيا وأوكرانيا، لافتًا إلى أنَّه من المتوقع حدوث مفاوضات بين حلف الناتو وروسيا بالرغم من أنها لن تكون مؤثرة فى ظل غياب الإرادة السياسية من الجانبين، وأنه لابد من تقديم تنازلات كبيرة خلال هذه المرحلة لتجاوز الأزمة الراهنة.

الوضع بين روسيا وحلف الناتو أصبح صعبا

وأكّد رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي»، أنَّ الوضع بين روسيا وحلف الناتو أصبح صعبًا بعد اشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية، ووسط تنبؤات باستمرارها لفترات طويلة، مشيرا إلى أنَّ اللقاءات على مستوى القمة الأوروبية التي عقدت بشأن الأزمة الأوكرانية لم تجد نفعًا ولم يرض عن نتائجها دوائر النخب السياسية في الغرب، مبينًا أنَّ أمريكيا كانت تتوقع حدوث موجة جديدة من العقوبات في ظل التوترات الراهنة.