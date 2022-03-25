عاجل.. روسيا تعلن خسائر جنودها في حرب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، حصيلة جديدة لعمليتها العسكرية في أوكرانيا، إذ قالت إن خسائر كييف بلغت 30 ألف قتيل وجريح، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.

ودخلت الحرب الروسية أسبوعها الخامس على التوالي، إذ بدأت موسكو العملية العسكرية فجر الخميس 24 فبراير الماضي، وسط محاولات لوقفها لكن لم تنجح حتى الآن.

مقتل 1351 عسكريا روسيا منذ بداية الحرب

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن 1351 عسكريا روسيا لقوا مصرعهم، وأصيب 3825 آخرون، وهي حصيلة أقل بكثير من تلك التي تعلنها كييف.

وسبقت أن أعلنت السلطات الأوكرانية، أنها قتلت أكثر من 14 ألف جندي روسي، لكن هناك شكك في تلك الحصيلة المعلنة من قبل كييف.