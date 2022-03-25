كبير مفاوضي روسيا مع أوكرانيا: المفاوضات لا تبعث على التفاؤل

في مؤشر جديد على استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا لفترة أطول، كشف كبير المفاوضين الروس مع أوكرانيا، عن عدم إحراز أي تقدم يذكر في تنفيذ المطالب المبدئية المطروحة من من جانب روسيا.

كبير المفاوضين الروس: ليس هناك أي تقدم حتى الآن بشأن النقاط المبدئية

وقال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الجمعة: إنه لا يشارك الوفد الأوكراني تفاؤله، عندما تعلن كييف عن إحراز تقدم ملموس في الحوار مع روسيا، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأكد كبير المفاوضين الروس مع أوكرانيا، أنه ليس هناك أي تقدم حتى الآن، بشأن النقاط المبدئية التي يصر عليها الجانب الروسي، قائلا: نُصر على إبرام اتفاقية متكاملة، تقضي بإعلان أوكرانيا الحياد وتقديم ضمانات أمنية لها.

وأوضح ميدينسكي أن المطالب الروسية تشمل نزع السلاح في أوكرانيا واجتثاث النازية فيها واعتراف كييف بأن القرم أرض روسية وباستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، بالإضافة إلى ما وصفه بـ«سلسلة نقاط تفاوضية» أخرى من غير المرجح إبرام اتفاق دون مناقشتها وأخذها في عين الاعتبار.

ميدينسكي: الجانب الأوكراني يهتم بالحصول على ضمانات أمنية من دول أخرى

وكشف عن أن الجانب الأوكراني يهتم بالدرجة الأولى بالحصول على ضمانات أمنية من جانب دول أخرى، ردا على التزام أوكرانيا بعدم الانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، معتبرا أن ذلك الموقف مفهوم.

وحمل ميدينسكي الوفد الأوكراني المسؤولية عن محاولة إطالة أمد المفاوضات، مضيفا أن المفاوضين الأوكرانيين لا يستعجلون بسبب قناعتهم بأن الوقت يعمل بمصلحتهم.

وبخصوص ما يقال عن أن أطراف خارجية هي من تتحكم في قرارات المفاوضين الأوكرانيين، كشف كبير المفاوضين الروس عن أن الوفد الأوكراني يؤكد بصراحة أنه يحتاج إلى تنسيق القرارات المطروحة على أجندة الحوار مع مراكز صنع قرار مختلفة، وإجراء مشاورات مع أطراف ثالثة.

وتابع: نفهم أنهم للأسف (وهم لا يخفون ذلك) مقيدون في اتخاذ أي قرارات مستقلة، ولذلك لا يبعث واقع الوضع على التفاؤل.