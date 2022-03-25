تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. أول تبادل أسرى بين موسكو وكييف

تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية للأسبوع الخامس على التوالي وسط تطورت متلاحقة ومتسارعة، إذ أبلغت خدمات الطوارئ الأوكرانية عن تعرض مستودع للنفط في قرية كالينوفكا شمال غرب أوكرانيا لقصف روسي واشتعلت فيه النيران ليلا، وفق تقرير لصحيفة «جارديان» البريطانية حول آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.

ويأتي ذلك تزامنا مع تصريحات من قبل مستشار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن حديث جاد بشأن وقف إطلاق النار.

تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. تبادل الأسرى لأول مرة

وضمن تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، تبادلتا موسكو وكييف الأسرى في أول تبادل للجنود منذ أن أمرت موسكو بدخول القوات إلى أوكرانيا قبل نحو شهر.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، إن كتابة أول تبادل كامل لأسرى الحرب حدث، إذ تم تبادل 10 أسرى روسيين مقابل 10 جنود أوكرانيين.

وأضافت «فيريشوك» أنه تم إطلاق سراح الرهائن لأسباب إنسانية الذين تم احتجازهم في مانجوش.

وجاء ذلك في تحديث حديث نُشر على قناتها الرسمية على تطبيق «تليجرام» قبل منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي.

الحرب الروسية الأوكرانية.. كييف تتهم موسكو بتهجير مدنيين قسرا

وضمن تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، إذ اتهمت كييف موسكو بأخذ مئات الآلاف من المدنيين بالقوة من المدن الأوكرانية الممزقة إلى روسيا، ويمكن استخدام بعضهم كرهائن للضغط على كييف كي تستسلم.

وقالت ليودميلا دينيسوفا، أمينة المظالم في أوكرانيا، إن 402 ألف شخص، من بينهم 84 ألف طفل، تم أخذهم ضد إرادتهم.

فيما أعلنت الأمم المتحدة، لـ«بي بي سي»، أن الأوكرانيين يتعرضون للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري في المناطق التي تسيطر عليها روسيا.

زيلينسكي يشكر أعضاء المجلس الأوروبي لفرض عقوبات على روسيا

وشارك رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي عبر صفحته ظهوره في قمة الاتحاد الأوروبي، إذ شكر أعضاء المجلس الأوروبي على فرض عقوبات على روسيا، لكنه قال في رسالة فيديو نُشرت على حسابه الرسمي على «فيسبوك» إن الوقت تأخر قليلاً.

فيما قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إنه من «الحماقة» الاعتقاد بأن العقوبات الغربية ضد الشركات الروسية يمكن أن يكون لها أي تأثير على حكومة موسكو.

وصرح «ميدفيديف»، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية في مقابلة، بأن العقوبات لن تؤدي إلا إلى تقوية المجتمع الروسي ولن تسبب استياءًا شعبيًا من السلطات.

جو بايدن يسافر إلى بلدة قريبة من الحدود الأوكرانية

ومن المقرر أن يسافر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بلدة بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية، اليوم الجمعة، في محاولة للإشارة إلى قوة الموقف الغربي في مواجهة روسيا.

ومن المتوقع أن يلتقي خبراء في الاستجابة الإنسانية والقوات الأمريكية المتمركزة في بولندا، وأن يلتقي يوم السبت بنظيره البولندي أندريه دودا لمناقشة الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.