روسيا تتهم نجل «بايدن» بالتورط في أنشطة بيولوجية عسكرية بأوكرانيا

اتهمت روسيا نجل الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، اليوم، بالتورط في أنشطة بيولوجية تابعة للبنتاجون بأوكرانيا، مشيرة إلى أنها ستطلب من «بايدن»، توضيحات بشأن نجله «هانتر»، قريبا، وفقا لما نشرته «فرانس برس».

اتهام روسي لنجل الرئيس الأمريكي بالتورط في أنشطة بيولوجية

وكانت وزارة الدفاع الروسية ، أكدت وجود ترابط بين الأنشطة البيولوجية العسكرية للبنتاجون في أوكرانيا وصندوق Rosemont Seneca الاستثماري الذي يقوده «هانتر بايدن»، وفقا لتصريحات الوزارة، وهو ما رفضته واشنطن واعتبرته محاولة روسية لإلهاء العالم عن عملية العسكرية في أوكرانيا.

وجاءت تلك التصريحات كرد روسي على الاتهامات الأمريكية باستخدام موسكو قنابل فسفورية خلال عمليتها العسكرية بأوكرانيا، وهو ما نفاه المتحدث باسم الكرملين «دميتري بيسكوف»، مؤكدا أن بلاده لم تنتهك أي اتفاق دولي.

أمريكا ترفض الاتهامات الروسية وتصفها بالواهية

وقال «بيسكوف»، بحسب «فرانس برس»، إن الولايات المتحدة تحاول صرف الانتباه عن أزماتها المحرجة، باتهام موسكو باللجوء للأسلحة الكيميائية في حرب أوكرانيا، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستلم مقترح من الجيش خلال الفترة المقبلة حول أخر تطوراته الدفاعية للرد على تحركات حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وكان قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، «إيجور كيريلوف»، أعلن عن امتلاك وزارة الدفاع الروسية عن وثائق تفضح الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة في كييف، بحسب «سكاي نيوز»، عربية.

ومن جانبه نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تلك الاتهامات الروسية، مشيرا إلى أنها تؤكد نية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدامها في كييف، واصفا تلك الاتهامات بالحجج الواهية.

وتشن روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 الشهر الماضي، وهو ما قوبل بغضب غربي شديد، حيث بدأت دول الغرب بفرض حصار اقتصادي على موسكو لإجبارها على إنهاء تلك الحرب في أسرع وقت.