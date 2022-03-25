إليسا تحيي حفل زفاف شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة

حرصت الفنانة إليسا على مشاركة الفنانة أصالة فرحتها بزفاف ابنتها شام الذهبي، وصعدت على المسرح بجانب أصالة وشام وقدمت عددًا من أغانيها.

ويقام حفل الطبيبة شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، على رجل الأعمال المصري أحمد هلال، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على الأهرامات.

وفي بداية حفل الزفاف فاجأت أصالة الحضور بقصة تعارفها على زوج ابنتها قائلة: «قابلت أحمد وهو طفل عنده 9 سنوات، وطلب وقتها التقط معه صورًا تذكارية، بسبب حبه الشديد لي ولأغاني، ولم أعرف وقتها أن القدر سيجمعنا مرة أخرى، ومتوقعتش إنه هيكون زوج بنتي»..

وظهرت شام الذهبي بإطلالة محتشمة حيث ارتدت فستان زفاف أبيض بأكمام وطرحة على الرأس، ولفتت الإطلالة نظر الجمهور و«السوشيال ميديا».

عقد قران شام الذهبي

وجرى عقد قران شام الذهبي منذ أسبوع وتصدر عقد القران «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تداول عدد كبير من الصور عبر «السوشيال ميديا» ظهرت فيها وهي ترتدي فستانًا بسيطًا للغاية باللون الأبيض، وجمعت بينها وبين زوجها عددًا من اللقطات الرومانسية التي تفاعل معها الجمهور، كما شهد عقد القران ظهور زوج أصالة السابق والد شام.

شام تحتفل بعيد ميلاد والدتها

وحرصت شام مؤخرًا على تهنئة والدتها بعيد ميلادها عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وكتبت: «كل عام وانتي ست راسي ودنيتي كلها يا أجمل امرأة بحياتي»، لتعلق أصالة على كلمات ابنتها قائلة: «يا روح مامي».