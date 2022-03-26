«الطاهري»: فكرة نشوب حرب أوروبية مع روسيا أصبحت مستبعدة

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنه بمرور الوقت يتغير المشهد العسكري في الساحة الروسية الأوكرانية، فالبعض كان يعتقد أن روسيا ستحسم الأمر في أيام معدودة، ولكن حتى الآن لم تتحقق أحلام وطموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تغيرت مقاييس الدفاع عن أوروبا وفكرة نشوب حرب واسعة مع روسيا أصبحت مستبعدة.

الطاهري: العمليات العسكرية مستمرة على أرض الواقع منذ مايقرب من شهر

وأوضح «الطاهري» خلال برنامجه «كلام في السياسة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن العمليات العسكرية مستمرة على أرض الواقع منذ ما يقرب من شهر، وسط أخبار متداولة عن سعي الرئيس الأمريكي جو بايدن لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي ليقلل اعتمادها على الغاز الروسي، لافتا إلى أن ذلك ظهر جليا بعدما أعلن بوتين تصدير الغاز الروسي بالروبل بدلا من الدولار وخاصة للدول الأوروبية.

الطاهري: روسيا تسعى لتكوين اقتصادا شرقيا منفردا

وأردف «الطاهري» أن روسيا تسعى منذ سنوات للخروج من تحت مظلة النظام المالي الغربي لتكون اقتصادا شرقيا منفردا يساعدها على خوض صراع الحروب الكبرى، موجها سؤاله للمشاهدين حول إن كانت روسيا ستتمكن من كسر السيطرة الاقتصادية للغرب عليها من عدمه، خاصة بعد تزايد الصراع مع حلف الناتو وتأثر الاقتصاد العالمي.

وجدير بالذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت منذ ما يقرب من شهر، استهدف خلاله الجيش الروسي العديد من المناطق الحيوية والعسكرية المهمة في الأراضي الأوكرانية، وقد شهدت أوكرانيا نزوحا للعديد من الأجانب وخاصة العرب المقيمين بأراضيها من أجل السياحة التعليمية.