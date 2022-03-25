عاجل.. أوكرانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بغلق حدوده مع روسيا وبيلاروسيا

طالبت السلطات الأوكرانية، قبل قليل، الاتحاد الأوروبي بغلق حدوده مع روسيا وبيلاروسيا، احتجاجا على العملية العسكرية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، في خبر عاجل.

روسيا تعزل مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية

وأعلنت بريطانيا في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة عددا من البلديات والقطاعات العسكرية التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية، مشيرة إلى أن الجيش الروسي اقترب من السيطرة على مدينة أوديسا الاستراتيجية وسط قلق الاتحاد الأوروبي.

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فيما أكدت حاكم مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية، «فياتشيسلاف تشاوس»، أن روسيا تعمل على عزل المدينة حاليا، كما أعلنت السلطات الأوكرانية، عن مقتل 4 مدنيين بقصف روسي على مدينة خاركييف، وفقا لما نشرته قناة «العربية».