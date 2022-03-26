أطباء يحذرون: انقطاع النفس أثناء النوم قد يسبب الموت المبكر

نشر موقع «مايو كلينك»، مجموعة من النصائح لتجنب اضطراب انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، مشيرًا إلى أنه من الأمراض الخطيرة الشائعة التي يحتمل أن تتوقف خلالها عملية التنفس لدى المصابين بشكل تدريجي حيث تظهر أعراضه في البداية على هيئة شخير بصوت عالٍ وشعور بالتعب المفاجئ والصداع الحاد.

وأوضح موقع «مايو كلينك» في تقرير له أن انقطاع النفس الانسدادي النومي هو مرض ينتج غالبًا عن انسداد الشعب الهوائية بسبب ضعف الأنسجة الرخوة أو ارتخائها ويحدث عندما تسترخي عضلات الحلق وتوقف الدماغ عن إرسال الإشارات إلى العضلات التي تتحكم في عملية التنفس.

نصائح عند التعرض لأزمة تنفسية أثناء النوم

وعرض الموقع الأمريكي أفضل النصائح لمواجهة انقطاع التنفس أثناء النوم، ومن ضمنها استخدام ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر أو آلة CPAP التي تعمل عن طريق دفع الهواء إلى الرئتين من خلال قناع الأنف، ما يساعد في الحفاظ على مجرى الهواء بدون عائق طوال الليل.

ونصح مايو كلينك الحالات التي تظهر عليها الأعراض الشائعة لهذا المرض أنهم يحتاجون في البداية إلى إجراء تغييرات في نمط الحياة من ضمنها إنقاص الوزن أو التوقف عن التدخين أو علاج حساسية الأنف إذا كان لديه أي منها.

من جانبها حذرت الدكتورة هيام البلبوشي أخصائية الأمراض الصدرية التنفسية من هذا الاضطراب الشائع، مشيرة إلى أن انقطاع النفس النومي هو عبارة عن أزمة تنفسية خطيرة تحدث بشكل كبير نتيجة العامل الوراثي وزيادة الوزن، مضيفة أنه قد يهدد الحياة في حال لم تتم معالجته بشكل صحيح.

أخصائية أمراض تنفسية: قد يسبب الموت المبكر

وأكدت «البلبوشي» خلال حديثها لـ «الوطن» أن هناك عددا من الأمراض السرطانية التي تصيب الجهاز التنفسي والأنفية أو تضخم اللوزتين أو اللحمية يمكنها أن تؤثر على النفس ويوصى بالتدخل الجراحي حتى لا يزيد خطر حدوث وفاة وزيادة ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب وغيرها.

كان الدكتور راج داسجوبتا أخصائي الطب السريري في جامعة جنوب كاليفورنيا، قال في تصريحات لموقع «سي إن إن» أن بذل مجهود من منطقتي الصدر والبطن لمحاولة إدخال الهواء وخروجه، من أكثر الأعراض الشائعة لمرض الانسداد في مجرى الهواء العلوي موضحًا أن الأمر قد يكون مخيفاً جداً من انتشار هذا الاضطراب بين الأشخاص.