4 حيل ذكية لتناول الطعام بدون زيادة الوزن.. في اليوم العالمي للسمنة

تحتفل اليوم العديد من دول العالم باليوم العالمي للسمنة، للتوعية بمخاطر زيادة الوزن على صحة القلب والأوعية الدموية وعلى الصحة العامة، حيث تعرَّف منظمة الصحة العالمية زيادة الوزن والسمنة بأنهما تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون قد يلحق الضرر بالصحة.

ويتمثل السبب الأساسي في فرط الوزن والسمنة في اختلال توازن الطاقة بين السعرات الحرارية التي يستهلكها الإنسان وتلك التي يحرقها الجسم، وخاصة عند الإسراف في تناول الأطعمة الغنية بالطاقة التي تحتوي على قدر كبير من الدهون والسكر.

طرق مكافحة السمنة:

- الحد من تناول الأطعمة الغنية بالطاقة من إجمالي الدهون والسكر.

- زيادة استهلاك الفاكهة والخضر والبقول والحبوب الكاملة.

- ممارسة النشاط البدني بانتظام «60 دقيقة يومياً للأطفال و150 دقيقة على مدار الأسبوع للبالغين».

طرق تناول أغذية الطاقة بدون زيادة الوزن

وفي هذا الصدد قدمت الدكتورة مروة شعير الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، عددا من الحيل الذكية لتناول أغذية الطاقة بدون زيادة في الوزن، وقالت لـ«الوطن»: لكي أختار طرق ذكية لتناول الكربوهيدرات، بدون زيادة في الوزن، علينا أن نختار منها تلك التي تشعرنا بالشبع لمدة أطول، ولذك علينا أن نختار الكربوهيدرات ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض بمعنى أن سأختار الأصناف التي اختارها لا أشعر بالجوع سريعا بعد تناولها، لأنها لا تتسبب في رفع سريع لسكر الدم مثل:

- الفريك

- الأرز الأبيض أفضل كثيرا من تناول المكرونة، والبتزا والخبز الأبيض والفينو

- البطاطس المسلوقة من الخضروات النشوية الجيدة التي تشعر الشخص بالشبع مدة طويلة جدا، وهى منخفضة المؤشر الجلايسيمي

وأوضحت «شعير»: لكن عند اختيار هذه الأصناف أحرص على ألا تكون مجهزة بإضافة صلصات وخلطات تحتوي على الدهون والتي تزيد من سعراتها الحرارية حتى لا تسبب زيادة الوزن.

وأردفت: «تناول هذه الأطعمة في وجبات الإفطار والغداء مع ضرورة الامتناع تماما عن تناول الكربوهيدرات بعد غروب الشمس».