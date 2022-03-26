سر اقتباسات الأفلام في مسلسل «سوتس»: سيناريو أمريكي على الطريقة المصرية

حالة من الترقب تسيطر على جمهور المسلسل الأمريكي «Suits» في الشرق الأوسط وذلك قبل أيام من بدء عرض النسخة العربية من المسلسل التي تحمل توقيع المخرج عصام عبدالحميد في موسم الدراما الرمضانية 2022، ويشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم آسر ياسين، وأحمد داود، وصبا مبارك، ريم مصطفى ومحمد شاهين، بالإضافة إلى تارا عماد.

«وريني هتبقى أحمد زكي في ضد الحكومة ولا لبلبة في ليلة ساخنة»، هناك عدد من التفاصيل الأصلية في النسخة الأمريكية التي قرر صناع المسلسل الحفاظ عليها في النسخة المصرية، وهي استخدام اقتباسات الأفلام كما ظهر في البرمو الدعائي للمسلسل ما بين آسر ياسين «زين ثابت» وأحمد داود «آدم منصور»، وهو ما أكّده المنتج طارق الجنايني في تصريحات صحفية سابقة، قائلًا: «عملنا على تقديم نسخة مصرية من المسلسل لجذب الجمهور العربي دون أن نفقد جوهره».

البرومو الدعائي لمسلسل «سوتس»

وأوضح الجنايني: «على سبيل المثال كنا مهتمين جدًا بالحفاظ على فكرة وجود اقتباسات من الأفلام في الحوار بين البطلين، وكان هذا دائمًا ممتعًا في النسخة الأمريكية، وهو ما حافظنا عليه في النسخة العربية فسنرى (زين) و(آدم) يقومان باستخدام جمل من أفلام سينمائية معروفة».

طارق الجنايني: قدمنا نسخة عربية دون أن نفقد جوهر المسلسل الأصلي.. وتطلب الأمر توازنا صارما

وأشار منتج المسلسل إلى أنَّ بالرغم من كونه مستوحى بشكل كبير من الدراما الأمريكية إلا أنَّ النسخة العربية فريدة وأصلية لمصر، وأن إعادة تقديم تلفزيوني شهير بلغة مختلفة هي عملية صعبة تتطلب توازنًا صارمًا بين البقاء مخلصًا للنص الأصلي، وكذلك الحفاظ على ثقافة السياق الذي يتم فيه إعداد العمل، إذ أن الجمهور سيكون قادرًا على رؤية أصالة النسخة الجديدة التي حاولت الحفاظ على القيم والثقافة العربية.