قبل عرضه في الموسم الرمضاني.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل «سوتس»

أيام قليلة تفصل الجمهور عن بداية موسم الدراما الرمضانية، وسط حالة من الشغف بشأن الأعمال الجديدة وعلى رأسها مسلسل «سوتس»، الذي يعد من الأعمال المنتظر عرضها في سباق الدراما الرمضانية 2022، وهو نسخة من المسلسل الأمريكي الشهير «Suits».

وحظي المسلسل الأمريكي بشعبية بين قطاع عريض من المشاهدين في المنطقة العربية، وبالتالي يرفع سقف التحدي أمام صناع النسخة العربية في تقديم عمل على نفس مستوى جودة العمل الأصلي بما يناسب المجتمعات العربية، وفيما يلي أهم معلومات عن مسلسل «سوتس»، قبل عرضه:

- تعاقد المنتج طارق الجنايني على تقديم نسخة عربية من المسلسل الأمريكي الشهير «Suits»، بنهاية عام 2016.

- تم تقديم 9 مواسم من المسلسل الأمريكي في الفترة من 2011 وحتى 2019، بواقع 134 حلقة، بينما تقدم النسخة العربية في أول موسمين فقط من المسلسل بواقع 30 حلقة.

- لا تعتبر النسخة المصرية هي الأولى التي يتم تقديمها عن المسلسل، حيث سبق تقديم نسخة في كوريا الجنوبية وأخرى يابانية عام 2018.

أبطال مسلسل «سوتس».. النسخة الأمريكية والعربية

- يجسد آسر ياسين دور «هارفي» بينما يطلق عليه في النسخة العربية «زين ثابت»، ويقوم أحمد داود في بدور «مايك روس» وفي النسخة العربية «آدم منصور»، صبا مبارك في دور «جيسيكا» أو «فريدة المسيري»، ريم مصطفى في دور «دونا» أو «كاميليا أشرف»، بينما تقوم تارا عماد بدور «ريتشل» أو «ليلى رضوان»، ويؤدي محمد شاهين دور «لويس»، وفي النسخة العربية يدعى «قدري الزيات»، كما يشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

- المسلسل سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد، بينما حل عصام عبد الحميد محل مريم الأحمدي في إخراج المسلسل بعد اعتذارها عن استكمال العمل.

- تدور أحداث مسلسل «سوتس»، داخل واحد من أكبر مكاتب المحاماة «المسيري زيدان» والذي تديره فريدة المسيري، حيث يعمل محامي شهير يدعى «زين ثابت»، والذي يكون ثنائي ناجح مع شاب موهوب يدعى «آدم منصور»، ولكنه لم ينه دراسته الجامعية، ليخفي بالتعاون مع «زين»، هذا السر الذي قد يهدد تواجدهما في المكتب.

قنوات عرض مسلسل «سوتس» في الموسم الرمضاني

- من المقرر أن يُعرض المسلسل على شبكة قنوات «CBC»، وذلك بالإضافة إلى قنوات «OSN»، وعدد من المنصات الإلكترونية.

- خلق الإعلان عن تقديم نسخة مصرية حالة من الجدل لدى جمهور المسلسل الأمريكي في الشرق الأوسط، وهو ما رفع سقف التحدي أمام صناع العمل في تقديم مسلسل على نفس المستوى الذي يتوقعه قطاع كبير من المشاهدين.