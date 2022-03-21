جامعة الطفل بسوهاج تواصل فعالياتها بمحاضرات عن البيئة

تواصل جامعة سوهاج فاعليات البرنامج الدراسي بجامعة الطفل، لطلاب هو المرحلة السادسة، وذلك بمحاضرة علمية عملية عن البيئة، بمقر كلية العلوم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن فكرة إنشاء جامعه الطفل أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمشاركه ٣٤ جامعة مصرية حكومية وخاصة، كمشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي للعلوم لإكتشاف وإحتضان الأطفال المتميزين في مراحل تعليمية متقدمة.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن البرنامج الدراسي البيئي شمل محاضرات عن مجال البيئة، والفرق بين كلا من المناخ والطقس والتغيير المناخي والسلسلة الغذائية، وأيضاً كيفية إنتقال الطاقه، وذلك لتنمية مهارات الأطفال والرفع من قدراتهم العلمية والعملية لتأهيلهم للإلتحاق بكلية العلوم فيما بعد.

وأكد الدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل، على أن المحاضرة إستعرضت فيديو توضيحي يشرح ظاهرة الإحتباس الحراري، بما يشمله من غازات دفيئة، مضيفاً أنه تم تنفيذ ورشة عمل عن كيفية تدوير المخلفات المنزلية الصلبة، وأيضاً تم عمل كارت معايدة بمناسبة عيد الأم وذلك من خلال إستخدام الورق القديم المستعمل، تأكيداً على ضرورة التحلي بثقافة تدوير المخلفات لما لها من تأثير إيجابي كبير على البيئة، وحمايتها والتخفيف من أعباء المخلفات وفوائدها الجمة من توفير والحفاظ على موارد البيئة غير المتجددة، بالإضافة إلى توفير إستهلاك الطاقة والكهرباء والوقت والجهد والأموال.

وأشار حشمت إلي أنه تم أيضاً شرح كيفية عمل فانوس رمضان بأقل التكاليف من المخلفات، وذلك بإستخدام زجاجة بلاستيكية وبرطمان زجاجي، والتأكيد على أن عملية إعادة إستخدام المخلفات التي تعتمد على وعى الفرد ومدى إبداعه وإبتكاره فى إستخدام المخلف الذى فقد قيمته، وإعادة إستخدامه مرة أخرى، و إستخدام خامات بسيطة غير مكلفة بالشكل الذى يضيف للمخلف قيمة ويعطيه الشكل النهائي المطلوب.

اختيار 4 كروت متميزة للطلاب

والجدير بالذكر أنه في ختام المحاضره تم إختيار أربعة كروت متميزة قاموا الطلاب بعملها، وتم مكافئتهم من قبل جامعة الطفل تشجيعاً لهم وحث روح المنافسة الشريفة فيما بينهم.

حاضر بالمحاضرة كلا من الدكتوره أماني أبو القاسم مدرس بقسم النبات كلية العلوم، و عبير محمد عبد الحميد مدير إدارة الإعلام والتوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بالمحافظة، المهندس عصام عابدين السيد الباحث البيئي وأخصائي التوعية بإدارة التوعية البيئية.