«الدفاع البريطانية»: القوات الروسية تعاني من خسائر كبيرة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن القوات الروسية تعاني من خسائر كبيرة بالفعل في أوكرانيا، منوهة إلى أن روسيا ستكثف قصف المناطق الحضرية في أوكرانيا للحد من خسائرها على الأرض، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وتوقعت وزارة الدفاع البريطانية، ارتفاع الخسائر بين المدنيين في أوكرانيا بسبب كثافة القصف الروسي.

القوات الروسية تتجنب الانخراط في عمليات برية واسعة النطاق

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، أن القصف العشوائي الروسي يهدف إلى تحطيم معنويات القوات الأوكرانية، لافتة إلى أن القوات الروسية تتجنب الانخراط في عمليات برية واسعة النطاق.

وأوضحت الدفاع البريطانية، أن الحصار الروسي مستمر على مدن خاريكوف وتشيرنيهيف وماريوبول، مشيرة إلى أن روسيا لا تزال تحاصر عددا من المدن الأوكرانية الكبرى.