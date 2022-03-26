موسكو: انتهينا من أهداف المرحلة الأولى للعملية العسكرية في أوكرانيا

أعلنت موسكو، أمس الجمعة، أنها ستغير استراتيجيتها وستركز على التحرير الكامل لمنطقة «دونباس» الواقعة شرقي أوكرانيا.

وأوضح نائب رئيس الأركان العامة الروسية، سيرجي رودسكوي، أن الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى للعملية الروسية في أوكرانيا تم إنجازها، مشيرا إلى خفض القدرات القتالية لـ القوات الأوكرانية بشكل كبير.

وأوضح المسؤول العسكري الروسي، أن قوات بلاده دمرت فعليا سلاح الجو الأوكراني ودفاعاته المضادة للطائرة، وكذلك سلاح البحرية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«كييف»: لدى بلادنا الكثير من المخبرين داخل الجيش الروسي

بدوره، توعد رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية الجنرال كيريلو بودانوف، الروس بعيش جحيم حقيقي في أوكرانيا، مشددا على أن الجيش الروسي سيواجه حرب عصابات مستمرة من جانب الأوكرانيين، مؤكدا لـ «ذا نيشن» الأمريكية، أن لدى بلاده الكثير من المخبرين داخل الجيش الروسي، وليس في صفوفه فحسب ولكن في دائرته السياسية وداخل قيادته.

من جانبه، ترأس بابا الفاتيكان البابا فرنسيس صلاة من أجل أوكرانيا تعود إلى نبوءة نهاية العالم عمرها قرن عن السلام وروسيا، والتي أثارتها مزاعم 3 أطفال برؤية مريم العذراء ببلدة فاطيما البرتغالية عام 1917، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان بابا الفاتيكان، دعا في وقت سابق، الأساقفة والكهنة وعموم المؤمنين حول العالم للانضمام إليه في صلاة التكريس، فيما قام الفاتيكان بترجمة نص الصلاة إلى 30 لغة لإضفاء طابع عالمي على الصلاة.

بدوره، ندد البرلماني الإيطالي نيكولا فراتوياني بتعتيم نشرات الأخبار والصحف على نداء البابا فرنسيس الرافض لزيادة الإنفاق العسكري إلى 2%، فيما قالت مجلة «شبيجل» الألمانية إلى أن قرار رئيس روسيا فلاديمير بوتين تسعير الغاز للدول غير الصديقة بـ الروبل أثار الهلع في أسواق الطاقة، ووضعها في موقف يجعل العقوبات ضد روسيا تبدو سخيفة.

«الاتحاد الأوروبي» يخول «المفوضية الأوروبية» إبرام عقود جماعية لاستيراد الغاز

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي ينس سودكوم، إلى نجاح بوتين في صدم الغرب. وقررت دول «الاتحاد الأوروبي» تخويل «المفوضية الأوروبية» إبرام عقود جماعية لاستيراد الغاز، في ظل ارتفاع أسعار الغاز وباقي المحروقات، فيما قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إن بلاده لا تتوقع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا.

وأضاف دراجي، أن تسعير الغاز الروسي للدول الأوروبية بـ الروبل انتهاك للعقود القائمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.