أوكرانيا تعلن تدمير 3 طائرات و5 صواريخ كروز روسية على الأقل

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، دمرت 3 طائرات روسية و5 صواريخ كروز على الأقل خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما قالت عملية القوات المشتركة إنه جرى إسقاط 3 طائرات مسيرة وإصابة مروحية روسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

إطلاق هجوم مضاد على مدينة «خيرسون»

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أعلنت في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية أطلقت هجوما مضادا في مدينة «خيرسون» التي لم تعد تحت السيطرة الروسية الكاملة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«الأمن الروسي»: العلاقات مع الغرب والولايات المتحدة أسوأ من فترة الحرب الباردة

بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن العقوبات الغربية تقوض النظام المالي العالمي الذي أقر بعد الحرب العالمية، فيما أوضح مجلس الأمن الروسي، أن العلاقات مع الغرب والولايات المتحدة أسوأ من فترة الحرب الباردة.

واقترح نائب روسي في «الدوما»، اجتثاث النازية من كازاخستان ومولدوفا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا، فيما قال المندوب الدائم لجمهورية القرم لدى الرئاسة الروسية، نائب رئيس وزراء القرم، جيورجي مرادوف، في حديث لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إنه يجري حاليا تشكيل إدارات عسكرية مدنية جديدة في مناطق جنوب أوكرانيا الخاضعة لسيطرة موسكو.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أعلنت في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية أطلقت هجوما مضادا في مدينة «خيرسون» التي لم تعد تحت السيطرة الروسية الكاملة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن الحرب الاقتصادية بدون قواعد ضد بلاده، ستدمر الهيكل الاقتصادي العالمي بأكمله، مضيفا في حديث لشبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، إن روسيا كانت خلال أزمة التخلف عن السداد لعام 1998، أضعف بكثير مما هي عليه الآن في ظل حرب اقتصادية بدون قواعد.

بدوره، قال سفير موسكو لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، أن بلاده على عكس الولايات المتحدة، تبذل قصارى جهدها لوقف جرائم الحرب.

وفي سياق آخر، أعلنت «المفوضية الأوروبية»، عن جولة خليجية للممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل إلى قطر والكويت، اليوم السبت وغدا الأحد، وذلك على وقع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

اقتصاديا، أوقفت بنوك يابانية كبرى، اعتبارا من اليوم السبت، التعامل بالدولار مع مصرف «سبيربنك» الروسي، على خلفية عقوبات واشنطن ضد موسكو، وقالت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، إن قائمة البنوك اليابانية: «ميتسوبيشي يو إف جي»، و«سوميتومو ميتسوي»، و«ميزوهو».

من جانبه، أشار عضو مجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني، مونيو سوزوكي، إلى أن إلغاء المفاوضات مع موسكو حول «جزر كوريل» وإبرام معاهدة سلام قد ينتهي بصدام بين البلدين بسبب زيادة نفوذ الولايات المتحدة على اليابان.