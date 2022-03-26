بريطانيا: عقوبات على 65 شخصا وكيانا روسيا لارتباطهم بالحرب الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، عقوبات على 65 شخصًا وكيانًا روسيًا على ارتباط بعملية موسكو العسكرية الخاصة على أوكرانيا، موضحة أن العقوبات شملت شركات روسية لتصنيع الأنظمة الدفاعية والمسيّرات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

70 هجوما على المستشفيات وطواقم الإسعاف منذ بدء العملية الروسية

من جانبها، أوضحت منظمة «الصحة العالمية»، أن 70 هجوما على المستشفيات وطواقم الإسعاف في أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

موازنة «البنتاجون» لعام 2023 تبلغ 800 مليار دولار

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أنها ستعلن بعد غد الاثنين موازنتها لسنة 2023 بـ 770 مليار دولار إضافة لمخصصات طارئة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» لتبلغ 800 مليار دولار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، أعلنت دول «الاتحاد الأوروبي» الـ27، أمس الجمعة، إطلاق مبادرة «فارم» للتخفيف من تداعيات الأزمات الغذائية، التي تسببت بها الحرب «الروسية الأوكرانية»، على الدول الأكثر تضررا.

«فارم» تهدف إلى الحفاظ على الإمدادات الغذائية في العالم متاحة بأسعار معقولة

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن برنامج «فارم» يهدف خصوصا إلى الحفاظ على الإمدادات الغذائية في العالم متاحة بأسعار معقولة من خلال جعل الأسواق الزراعية أكثر كفاءة ودعم الإنتاج في أوكرانيا رغم الحرب، وكذلك في البلدان الأكثر عرضة للخطر.

ويعتزم الأوروبيون، محاربة المضاربة في الأسواق الدولية في خضم ارتفاع الأسعار، ولا سيما في ظل الغموض المحيط بالمخزونات العالمية، التي من شأن تحريرها أن يجعل من الممكن تلبية الاحتياجات.