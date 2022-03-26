أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2022.. منها محطات المترو والأسواق

تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، غدا الأحد، وتستمر وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي لها حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 من شهر مارس الجاري، حيث تقدم الحملة التطعيم بشكل مجاني في مختلف محافظات الجمهورية، لذا تستعرض «الوطن» أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2022.

بالتفاصيل.. أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2022

وأوضحت وزارة الصحة والسكان عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى جميع محافظات الجمهورية، كالتالي:

1 - حملة التطعيم سوف تجوب مختلف المنازل في المحافظات المختلفة والقرى والمناطق النائية.

2 - مكاتب الصحة والمراكز والوحدات الصحية.

3 - محطات المترو والقطارات.

4 - الميادين الكبرى.

5 - بجوار كل من المساجد والكنائس.

6 - النوادي الرياضية.

7 - مواقف السيارات والأتوبيسات.

8 - الأسواق.

وزارة الصحة: الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات

وأكدت وزارة الصحة والسكان على أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تسهتدف كل الأطفال بداية من عمر يوم واحد وحتى 5 أعوام، وذلك لكل من المصريين وغير المصريين المقيمين داخل مصر، وأنها تأتي ضمن الحرض على رفع المناعة المجتمعية عند الأطفال، بالإضافة إلى الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وزارة الصحة تدعو المواطنين باصطحاب أطفالهم إلى أقرب مقر للتطعيم

ودعت وزارة الصحة والسكان مختلف المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بالتوجه بأطفالهم من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات إلى أقرب مكان توجد فيه إحدى فرق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك بهدف الحفاظ على الأطفال وصحتهم ووقايتهم من الإصابة بمرض شلل الأطفال، حيث أن التطعيمات ضمن الحملة القومية آمنة ومجانية دون دفع أي مقابل.