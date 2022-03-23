الصحة توقّع الكشف الطبي على 100 ألف مواطن بالمعهد القومي للكبد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمة الفحص الطبي والعلاجي لأكثر من 100 ألف مواطن، في الفترة من 1 يناير 2022 حتى 22 مارس الحالي، وذلك من خلال المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتواطنة والكبد، أحد وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة للوزارة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين من خلال العيادات الخارجية التابعة للمعهد القومي لأبحاث الامراض المتواطنة والكبد، شملت «الكبد، الباطنة، الكبد الدهني، القولون التقرحي، الأورام، الجراحة، زراعة الكبد، الجلدية، والأطفال»، حيث يتلقى الخدمة الطبية نحو 10 آلاف مواطن كل أسبوع.

5 آلاف منظار تشخيصي وعلاجي

وتابع أنّ قسم الأشعة التشخيصية والعلاجية بالمعهد، استقبل 30 ألف مواطن، لإجراء الأشعات العادية، والمقطعية، والرنين المغناطيسي، كما تم إجراء 5000 منظار تشخيصي وعلاجي للمعدة، والقولون، والقنوات مرارية، إضافة إلى إجراء أكثر من 5 آلاف جلسة غسيل كلوي، بقسم الكلى التابع للمعهد، منوهًا بأنّ قسم الجراحة بالمعهد، أجرى نحو 1000 عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية التي يقدمها المعهد، إضافة إلى خدمة الحقن الكيماوي، حيث جرى حقن 100 حالة خلال 3 أشهر.

3 عمليات زراعة كبد ناجحة بنسب عالمية

وأضاف عبدالغفار، أنه تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إجراء 3 عمليات زراعة كبد ناجحة بنسب نجاح تتضاهي النسب العالمية، فضلًا عن تقديم خدمة علاج فيروس بي، بوحدة الفيروسات الكبدية لـ 5 آلاف مواطن، وبأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، بالإضافة إلى خدمات العلاج والمتابعة الطبية الدورية التي يقدمها المعهد، مؤكدًا صرف أكثر من 5 آلاف شنطة دوائية لمرضى نقص المناعة المكتسبة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنّ المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة طبية باتباع أساليب علاجية عالمية، إضافة إلى تنفيذ 36 دورة تدريبية للفرق الطبية العاملة بالمعهد، ضمن برنامج الزمالة الطبية، وذلك في تخصصات «الجراحة العامة، جراحة الكبد والبنكرياس، أمراض الجهاز الهضمي، الصيدلية الإكلينيكية، الجلدية، طب الأطفال، الرعاية المركزة، الباثولوجيا الإكلينيكية، باثولوجيا الأنسجة، الأمراض المُعدية الإكلينيكية، الوبائيات التطبيقية، الأشعة التخصصية، الأشعة التداخلية، أمراض الكلى، الباطنة العامة، التخدير»، إضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية على أنظمة الترصد والاكتشاف المبكر للأمراض المعدية، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين.

700 قرار علاج على نفقة الدولة

وأضاف الدكتور باسم عيسى، مدير المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتواطنة والكبد، أنّه جرى إصدار 700 قرار علاج على نفقة الدولة، موضحًا أنّ القسم الداخلي بالمعهد يعمل بسعة 83 سريرا، لافتًا إلى مشاركة المعهد في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لـ 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال حديثي الولادة، بالتعاون مع المركز المصري للتحكم في الأمراض التابع للمعهد.