إزالة 54 تعديا على أراض زراعية وأملاك دولة بمركزين في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إزالة 54 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ومجاري مائية، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات التي تنتهي اليوم 26 مارس.

ازالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة بالمحمية الطبيعية

وأوضح محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من إزالة 21 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالمحمية الطبيعية بالوادي الأسيوطي بناحية مركز ساحل سليم، وإزالة 10 حالات بالبناء بالبلوك والأسمنت على مساحة 1500 متر مربع، فضلا عن استرداد 115 فدان زراعة وتسليمها لجهة الولاية، وذلك بمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابه ومسؤولي الإزالات.

33 قرار إزالة بمركز الفتح

كما تم تنفيذ 33 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة والأراضي الزراعية بمركز الفتح، منها 24 قرار إزالة لتعديات على أراض تابعة للري، وقرار واحد إزالة فورية، فضلا عن تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على أراض زراعية، منها 6 حالات إزالة فورية في المهد.

عدم التهاون في الموجة 19

وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بعدم التهاون في إزالة أي تعديات حتى بعد انتهاء الموجة، وتكثيف الحملات الميدانية لرصد أي تعديات وتنفيذ الإزالة الفورية لها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وأشار المحافظ إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة، والخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة على مدار 24 ساعة.