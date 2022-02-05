لأصحاب العدادت مسبوقة الدفع.. إزاي تحسب قيمة خدمة العملاء عند الشحن؟

مع تنفيذ شركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات خطة موسعة لتركيب عدادات مسبوقة الدفع «حديثة» بدلًا من العدادات التقليدية القديمة، يتساءل نحو 11.5 مليون مشترك من أصحاب العدادات مسبوقة الدفع بأنواعها المختلفة «كودي - ذكي» عن كيفية حساب المبالغ التي يجرى خصمها عند شحن المشترك كارت العداد كل شهر.

طريقة احتساب قيمة خدمة العملاء من الرصيد

وكشفت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قيمة المبالغ التي يجرى خصمها من العدادات مسبوقة الدفع لقيمة مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر، ويجرى حسابه كالآتي:

مقابل خدمة العملاء لكل شرائح العداد مسبوق الدفع

- الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات: جنيه واحد.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات: جنيهان.

- الشريحة الثالثة من 0 حتى 200 كيلووات: 6 جنيهات.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات: 11 جنيهًا.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات: 15 جنيهًا.

- الشريحة السادسة -أكثر من 650 حتى 1000- من 0 إلى 1000 كيلو وات: 25 جنيهًا.

- الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلووات: 40 جنيهًا.

خصم رصيد من شحن العداد مسبق الدفع مقابل الرسوم والدمغات

وأشارت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أنَّه يجرى خصم رصيد من شحن العداد مسبق الدفع مقابل الرسوم والدمغات المقررة قانونًا في نهاية الشهر.