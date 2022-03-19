الضرائب تحذر ملاك العقارات والمؤجرين.. عليك سرعة الإخطار في هذه الحالة

حذَّرت مصلحة الضرائب المصرية ملاك العقارات أو المنتفعين بها، من عدم إخطار مأموريات الضرائب المختصة في حال استغلال عقاره أو وحدته، سواء جزءًا منها أو المساحة بالكامل، في مزاولة نشاط يخضع للضريبة.

ما أقصى فترة سماح لإخطار مأمورية الضرائب المختصة.. قبل المساءلة؟

وشددت مصلحة الضرائب، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، على ضرورة أن يبلغ مالك العقار أو المنتفع، مأمورية الضرائب المختصة، في الحالة المذكورة، خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا كحد أقصى من تاريخ استغلال عقاره أو وحدته، وإلا تعرّض للمساءلة القانونية، وفقاً لأحكام المادة 9 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وذلك على النموذج رقم (1 حصر).

5 بنود أساسية لابد أن يتضمنها الإخطار.. تعرّف عليها

وأشارت المصلحة إلى ضرورة أن يتضمن إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالواقعة، 5 بنود أساسية، وهي:

1. اسم المالك، أو المنتفع بالعقار.

2. عنوان العقار.

3. مساحة العقار.

4. الغرض المؤجر لأجله العقار، في حالة التأجير.

5. اسم المستغل، وعنوان محل إقامته، ورقمه القومي.

4 امتيازات ضريبية في القانون الجديد.. الأخير أهمها

يذكر أنَّ وزارة المالية حرصت في قانون الضريبة العقارية على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث حدد القانون امتيازات ضريبية عديدة، أبرزها:

- إعفاء العقار المملوك لجمعيات مسجلة منشأة لأغراض غير هادفة للربح.

- إعفاء العقار الذي ترجع ملكيته للمنظمات والنقابات العمالية.

- إعفاء المؤسسات التعليمية، والمستشفيات، والمستوصفات، ومراكز الشباب والرياضة، طالما لا تهدف للربح.

- إعفاء أي وحدة سكنية قيمتها أقل من مليوني جنيه، أو ما يعادل 24 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية.

يُشار إلى أنَّ الهدف الرئيسي للدولة من جمع الضرائب، كأحد بنود الإيرادات العامة الرئيسية في الموازنة، هو إعادة توجيهها للنفقات العامة وتحسين الخدمات، كالطرق وغيرها.