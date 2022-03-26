إنشاء فرع جديد لدار المعارف بمدينة أسيوط الجديدة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الكاتب الصحفي سعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين العرب، لبحث سبل التعاون ودعم أنشطة وبرامج دار المعارف بالمحافظة، من خلال التوسع في إنشاء مكتبات جديدة لها بالمحافظة وبالمدن الجديدة.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي محمد نجم مدير عام التحرير، والمشرف على قطاع النشر، والصحفي أحمد النومي عضو مجلس إدارة دار المعارف، ونائب رئيس تحرير مجلة «أكتوبر».

خطة تطوير لدار المعارف بالمحافظات

واستعرض محافظ أسيوط، خلال اللقاء، خطة تطوير دار المعارف وفروعها بمختلف محافظات الجمهورية، مشيدًا بأنشطة الدار التي تعد من أقدم وأعرق المؤسسات في مصر والعالم العربي، فضلًا عن كتب وإصدارات الدار المتميزة ومكتباتها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تضم سلاسل ومجموعات من الكتب في مختلف التخصصات والأقسام، وتقدم لأبناء مصر الخدمات الثقافية وكل ما هو جديد في شتى المجالات الأدبية والثقافية والعلمية وكتب الأطفال والتراث، بالتعاون مع عمالقة وكبار المؤلفين والمحققين والمترجمين، فضلًا عن خدماتها للطلاب والباحثينز

وأكد المحافظ إلى تقديم كافة سبل الدعم والتعاون لخدمة أبناء المحافظة، ونشر الثقافة والمعرفة، فضلًا عن تقديم الدعم لإقامة فرع للدار بمدينة أسيوط الجديدة.

أنشطة الدار وبرامجها لنشر الوعي

وأشار رئيس مجلس إدارة دار المعارف إلى بعض أنشطة الدار وبرامجها في نشر الوعي والثقافة، من خلال فروعها بشتى أنحاء الجمهورية، والتي وصلت إلى 21 فرعًا من أسوان إلى العريش.

تخفيضات كبيرة على كل الكتب

وخلال اللقاء تم استعراض الخدمات التي ستقدمها دار المعارف لأهالي المحافظة والقراء من تخفضيات كبيرة على جميع الكتب والمؤلفات المعروضة، فضلًا عن تخفيضات لجميع العاملين بالقطاع الحكومي، لتشجيعهم على شراء الكتب والبحث عن الثقافة والمعرفة، إضافة إلى خدمات المعارض المتنقلة التي ستقام بمختلف المواقع بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة، واستغلال قصور ومكتبات الثقافة المنتشرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.