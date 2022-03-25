محافظ أسيوط: غدا تنظيم مؤتمرات جماهيرية لتوعية المزارعين

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تنظيم مؤتمرات جماهيرية لتوعية المزارعين ومناقشة الاستعدادات لموسم حصاد وتوريد محصول القمح بحضور كافة الجهات المعنية والمزارعين بكافة القرى والمراكز، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستقبال موسم حصاد وتوريد محصول القمح 2021 - 2022، بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والتموين والبنك الزراعي المصري، ووفقا للإجراءات التي تم اتخاذها تسهيلا على المزارعين في أثناء الاستلام والتوريد للشون والصوامع، وجاء ذلك خلال لقائه هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

مؤتمر جماهيري بمديرية الزراعة غدا

أشار «سعد»، في بيان له، اليوم الجمعة، إلى أنه تم خلال اللقاء التنسيق مع وكيل وزارة الزراعة لتنظيم مؤتمر جماهيري، غدا السبت، بمقر مديرية الزراعة بحي شرق أسيوط لمناقشة الاستعدادات النهائية لحصاد وتوريد محصول القمح من المزارعين، وتذليل كافة العقبات أمام التوريد والإعلان عن الحوافز التي ستقدمها الدولة للمزارعين، على أن يتم تعميم تلك المؤتمرات بكافة قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

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ولفت إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح بالمحافظة هذا العام بلغت 229 ألفا و670 فدانا بمتوسط انتاجية 18 أردبا للفدان، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام عملية التوريد والعمل على التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول، وفقا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك، حفاظا على سلامة القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة.

28 مركزا لاستلام محصول القمح

أكد محافظ أسيوط على الانتهاء من تجهيز 28 مركز تجميع تشمل: الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع، بمراكز ومدن المحافظة لاستلام محصول القمح من المزارعين والموردين فور انطلاق موسم الحصاد، في 15 أبريل المقبل، واستمراره حتى 15 يوليو المقبل، على أن يبدأ حصاد المحصول بالأرض الصحراوية وأراضي الاستصلاح الزارعي في أول أبريل، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأضاف أنه يتم اتخاذ خطوات جادة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي وسيكون هناك حوافز ودعم مادي للمزارعين، أيضا سيتم تقريب نقاط استلام المحصول، بجانب توفير التمويل اللازم لسداد المستحقات فور التوريد، وصرف حصة أسمدة مدعمة لأصحاب المساحات المنزرعة أكبر من 25 فدانا، وغيرها من الحوافز، لافتا إلى أنه سيحضر المؤتمرات الجماهيرية وندوات التوعية للمزارعين، فضلا عن حضور أعمال حصاد محصول القمح ومتابعته المستمرة والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح، وتفقده لبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن للاطمئنان على تذليل العقبات أمام تسلم المحصول من المزارعين في سهولة ويسر.

«زراعة أسيوط»: مناقشة كافة الطلبات

أوضحت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه سيتم خلال المؤتمرات الجماهيرية مناقشة كافة طلبات واستفسارات المزارعين بشأن توريد محصول القمح والتسهيلات والحوافز المقدمة لهم منذ بدء الحصاد وحتى انتهاء موسم التوريد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكدت أن محصول القمح سيتم تسليمه لـ 28 صومعة وهنجر وشونة أسمنتية ومركز تجميع، بإجمالي سعة تخزينية 182 ألفا و613 طنا، مشيرة إلى تشكيل لجنة بمديرية الزراعة لمتابعة عملية توريد محصول القمح موسم 2022.