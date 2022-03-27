حكم سفر السيدات بعد السماح لهن بالحج دون محرم

أعلنت وزارة الحج والعمرة، بالسعودية إجراءات التسجيل في الحج لعام 2022، كما نشرت تفاصيل آلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني، وجاء ضمن ما أعلنت عنه وزراة الحج والعمرة بالسعودية، هو السماح للنساء بالتوجه لأداء مناسك الحج والعمرة وحدهن دون محرم، وهو القرار الذي كان له صدى واسع بين عدد كبير من الجماهير، انقسموا بين مؤيدين ومعارضين.

يجوز للمرأة الحج دون محرم بشرط

ومنذ صدور قرار السماح للنساء بأداء مناسك الحج والعمرة دون اشتراط وجود محرم معهن، عاد الحديث حول حكم سفر المرأة وحدها، وهو ما أوضحه مركز الأزهر العالمي للفتوى، في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث أكد أن بعض الفقهاء، قد أجازو للمرأة التوجه لأداء الحج والعمرة بدون محرم، إذا لم تجد محرما تحج معه، بشرط أن تكون مع جماعة من النساء أو الرجال، مأمونة الخلق والرفقة والدين، كما أشارت إلى أنه يكفي حتى أن تكون برفقة مرأة واحدة مضمونة.

وأشار العالمي للفتوى إلى أن البعض الآخر من العلماء ذهب إلى جواز سفر المرأة وحدها لأداء الحج والعمرة ودون محرم، إذا كانت تأمن الطريق وتحفظه جيدا، ولا تخشى على نفسها أو عرضها، مستدلين على ذلك من خلال ما ورد عَنْ سيدنا عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه حيث قَالَ: «بَيْنَما أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟! قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ: فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ».

سفر المرأة دون محرم

يذكر أن الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر، سبق وقال في برنامج «مع الطيب» الذي كان يذاع على شاشة «dmc» أن سفر المرأة كان واجبا بصحبة محرم لأن في تلك العصور كان السفر يمثل خطورة، وكان سفرها وحدها في هذا الوقت يمثل صدمة للمروءة والشرف، بسبب ما يمكن أن تكون تعرضت له المرأة من اختطاف واغتصاب في الصحاري المظلمة ليلا، ولكن الأوضاع تغيرت الآن وأصبح السفر أيسر بكثير، فتغيرت كافة الموازين مع تغير شكل العصر.