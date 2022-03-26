انطلاق مؤتمر «مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية»

انطلق مؤتمر «مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية»، بعد قليل، الذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، حيث يستهدف استعراض تداعيات الأزمات العالمية الراهنة على أداء نشاط القطاع الصناعي واستعراض أهم التحديات الماثلة أمامه، مع محاولة التوصل إلى حلول واقعية لها، مما سيصب في تطوير وتنمية القطاع الذي يمثل حجر زاوية لنمو الاقتصاد المصري.

المحور الرئيسي للمؤتمر

ويناقش المؤتمر انعكاسات الأحداث العالمية على مستقبل أنظمة الأعمال الصناعية وسياسات إشراك القطاع الخاص في القطاع الصناعي المصري، وآليات تعظيم دور الصناعات التحويلية في التنمية المستدامة والنمو الاحتوائي.

خطط جذب الاستثمار الأجنبي

ويناقش أيضًا خطط جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للصناعة المصرية ومناقشة خطط توطين الصناعات في المحافظات وتحقيق التنمية المكانية.

وتبدأ الجلسة الأولى بكلمة الدكتور عبدالمنعم السعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ.

وقال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن المؤتمر يتطلع إلى الخروج برؤى تخدم الصناعة المصرية، ويأتي ضمن إستراتيجية المركز الذي يعمل على مناقشة العديد من القضايا التي تهم القضايا المصرية، كما حرص على بحث قضية من أهم قضايا التي تواجه الصناعة المصرية، وكيف يمكن الخروج بنتائج تخدمها على كل المستويات.

القطاع الصناعي يلعب دور مهم في التنمية

وأضاف خلال مؤتمر «مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية»، أن القطاع الصناعي يلعب دور مهم في التنمية بشكل عام، والصناعة تعتبر جزءا لا يتجزأ من المفاهيم التنمية الشامل التي تشمل الحد من معدلات البطالة وزيادة التصدير، وهي ناقل للتكنولوجيا بين الدول المختلفة، وهي مسار العبور من الدولة النامية إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تهتم بأمور الصناعة وتوطينها والتعاون البناء مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة للنمو ويخدم التنمية الشاملة. ولفت إلى أن الصناعة ستنقل إلى الأفضل في ظل الجمهورية الجديدة.