محمية الغابة المتحجرة تستقبل وفود الملتقى العربي الإفريقي

استقبلت محمية الغابة المتحجرة 100 شاب؛ من الوفود المشاركة في الملتقى العربي الإفريقي لتعزيز دور المتطوعين في مواجهة التغيرات المناخية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتي البيئة، والموارد المائية والري خلال الفترة من 21 مارس إلى 27 من الشهر نفسه.

ياسمين فؤاد تؤكد أهمية الملتقى

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية مشاركة الوزارة في هذا الملتقى المهم الذي يشارك فيه وفود من الدول العربية والإفريقية، ما يجعل الفرصة سانحة أمام الشباب لتبادل الرؤى والآراء المختلفة، وعرض مخاطر التغيرات المناخية لدى دول الوفود المشاركة وتقديم مقترحاتهم للتقليل من آثارها، مشيرةً إلى أهمية توقيت هذا الملتقى الذي يأتي في ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

«البيئة» تشارك بوفد من قياداتها

جدير بالذكر أن وزارة البيئة شاركت في فعاليات الملتقى بوفد من قياداتها وعدد من المتخصصين في مجال التغيرات المناخية، لمشاركة الشباب وعرض الجهود المصرية في هذا المجال، حيث تعاظم اهتمام الدول في أنحاء العالم كافة بقضية التغيرات المناخية التي أصبح خطرها يهدد الدول كافة.