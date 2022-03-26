نائبتا «التنسيقية» تحتفيان بأسر الشهداء وحفظة القرآن الكريم بكفر الشيخ

نظمت النائبة هيام محمد الطباخ والنائبة رحاب عبدالغني، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حفلًا لتكريم أسر الشهداء وقدامى المحاربين وحفظة القرآن الكريم بمسابقة تاج القرآن في كفر الشيخ.

الاحتفاء بأسر الشهداء

بدأ الحفل بالسلام الوطني، تلاه الترحيب بالضيوف، ثم كلمة النائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثم كلمة النائبة رحاب عبدالغني التي عبرت عن سعادتها وفخرها لتكريم أسر الشهداء؛ كونها أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاتة.

الاحتفاء بحفظة القرآن في كفر الشيخ

وألقت «الطباخ» كلمة رحبت فيها بالضيوف، وممثلي الأزهر والكنيسة والأوقاف، والعقيد أركان حرب أيمن كمال، نيابة عن العميد أحمد عمارة، المستشار العسكري لمحافظة كفر الشيخ، مثمنة تشريف نائب المحافظ عمرو البشبيشي للحدث، وحرص اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على رعايته، مؤكدة أن التنسيقية ونوابها يقدمون دائما نائبًا بمفهوم جديد.