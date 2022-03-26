عبد المنعم سعيد: الصناعة المصرية أمام تحد كبير في ظل الأزمة العالمية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر أمام تحد كبير في قطاع الصناعة، نتيجة ما يحدث في العالم فلدينا أكبر أزمة يعرفها التاريخ منذ انتهاء الحرب الباردة لوجود تصادم حاد ما بين النظام الدولي للقوى الرئيسية في العالم والنظام العالمي.

النظام العالمي حكمه فكرة العولمة

وأضاف خلال مؤتمر «مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية»، أن النظام العالمي حكمه فكرة العولمة خلال العقود الثلاثة الماضية، وجعل العالم قرية صغيرة وعادت الى خلافاتها الكبرى، ويوجد حالة من المعارك المستمرة.

وأشار إلى أنه قد يحدث حالة من الاعتياد على هذه الحالة مثلما حدث مع كورونا واتخذنا الاجراءات الاحترازية ونصل إلى حل وانفراجة خلال الشهور المقبلة.

كيف نتعامل مع الأزمات العالمية؟

ولفت إلى أنه في مصر لدينا مهمة هامة وهو كيف نتعامل مع الازمات التي تحدث على المستوى العالمي، واليوم في أزمة اقتصادية لأنها في قلب النظام الرأسمالي كله، والحرب تسبب أزمة في حركة الصادرات والواردات في العالم وسعر الدولار وتهديدات متبادلة على المستوى العالمي خاصة بين أقطاب تمتلك أسلحة الدمار الشامل، وهذا التهديد يهز حركة الاستثمار ويصلنا.

وأوضح أن هناك مشكلتين أساسيتين يجب مواجهتما في مصر، خاصة أن الصناعة ثقافة وتوطين الصناعة ليست عملية فنية فقط.

وذكر أن التطور الصناعي يحتاج سوق، ومصر ليست سوقا قوية بالفكرة التي نتخيلها خاصة مثل صناعة السيارات، والسوق الإقليمي يتيح لنا مساحة أكبر من الطاقة الاستهلاكية التي يمكن أن تستوعب نموا كبيرا في الصناعة المصرية.

ويقوم المؤتمر بمناقشة الانعكاسات الناتجة عن الأحداث العالمية على مستقبل أنظمة الأعمال الصناعية وسياسات إشراك القطاع الخاص في القطاع الصناعي المصري، وآليات تعظيم دور الصناعات التحويلية في التنمية المستدامة والنمو الاحتوائي.