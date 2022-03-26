الصين تسجل 1280 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الصين، 1280 حالة إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد، أمس الجمعة، في البر الرئيسي لـ البلاد، وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم السبت، في تقرير يومي، إن 1122 حالة تم تسجيلها في جيلين، و38 حالة في شنجهاي، و35 حالة في تيانجين، و19 حالة في خبي، و14 في لياونينج.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى تسجيل 55 حالة وافدة مصابة بـ الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

ارتفاع حصيلة الوفيات في كوريا الجنوبية إلى 14617 حالة وفاة

وفي كوريا الجنوبية، قالت «وكالة مكافحة الأمراض»، اليوم السبت، إن البلاد سجلت 335580 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 323 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11497711 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 14617 وفاة وسط انتشار سلالة «أوميكرون» في البلاد.

وتلقى 32.59 مليون شخص في البلاد أو 63.5% من إجمالي السكان، جرعات معززة، فيما وصل عدد الملقحين بالكامل إلى 44.47 مليونا، أو 86.7%، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

اليونان تحتفل بـ عيد استقلالها بحضور جماهيري

من جانبها، أحيت اليونان عيد استقلالها بحضور جماهيري بعدما اقتصر الاحتفال على المسؤولين في العامين السابقين، بسبب قيود فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشاركت فرنسا في العرض العسكري اليوناني بمقاتلات «رافال» وحرس الشرف التابع للبحرية، فيما ألقى رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، كلمة تحدث فيها عن الحرب في أوكرانيا.

وأعلن مكتب ميتسوتاكيس، أنه تحدث هاتفيا إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي هنأه بعيد استقلال اليونان، ودعا رئيس الوزراء اليوناني،زيلينسكي لإلقاء كلمة أمام برلمان اليونان عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وسيتم ترتيب موعد في الأيام المقبلة.