«التحالف العربي» يبدأ عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة.

وقال «التحالف»، إنه سيتعامل مع مصادر التهديد وسيجنب الأعيان المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية، مضيفا أنه على المدنيين عدم التواجد أو الاقتراب من أي موقع أو منشأة نفطية بـ«الحديدة»، مشيرا إلى أن على الحوثيين تحمل السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات «التحالفا لعربي»، العميد الركن تركي المالكي، أشار في وقفت سابق، إلى تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة «أرامكو» بمدينة جدة لعمل عدائي، تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من طهران، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

«التحالف العربي»: هدفنا حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية

وتابع «التحالف العربي»، أن هدفه حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد، موضحا أنه مارس أعلى درجات ضبط النفس لهجمات الحوثيين على المنشآت النفطية.

من جانبها، أشارت مواقع إخبارية يمنية، إلى ضربات جوية استهدفت نشاط الحوثيين العسكري في ميناء «الحديدة» اليمني.

وأشار «التحالف العربي»، إلى اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين، بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه السعودية، موضحا أن الطائرتين، انطلقتا من أعيان مدنية ومنشآت نفطية بالحديدة.

دعوة سعودية لعقد اجتماع في مجلس الأمن لإدانة اعتداءات الحوثي

بدورها، دعت بعثة السعودية في الأمم المتحدة، لعقد اجتماع في مجلس الأمن الدولي، لإدانة اعتداءات الحوثي المزعزعة للسلام الدولي، وقالت البعثة في رسالة لـ المجلس، إنه يجب محاسبة الحوثيين على سلوكهم الإجرامي المتواصل

وأضافت البعثة السعودية، أن «الرياض» تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات لحماية أراضيها، موضحة أن الهجمات على بلادها ينفذها الحوثيون بدعم من إيران.

وفي سياق متصل، ندد وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، بشدة بهجمات الحوثي على السعودية ومنها الهجوم على منشأة«أرامكو» في جدة.

من جانبها، أدانت البحرين، استمرار الحوثيين الإرهابيين في إطلاق الصواريخ البالستية والمسيرات المفخخة باتجاه المنشآت النفطية والمناطق المدنية في السعودية وقالت وزارة الخارجية البحرينية، إن استهداف المنشآت النفطية هو تهديد لأمن واستقرار الطاقة العالمية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».