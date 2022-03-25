الغرفة التجارية بكفر الشيخ: 25% تخفيضات على أسعار ومنتجات «أهلا رمضان»

أكد حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية في كفر الشيخ، إنشاء أكثر من 15 شادرًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل لـ25% وذلك تخفيفًا على المواطنين ورفع الضرر عنهم، فضلًا عن فتح معرض «أهلا رمضان»، بالعاصمة على مساحة قدرها تصل 1100 مترًا، وبه أكثر من 55 شركة عارضة.

طرح سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة

أضاف عبدالغفار في تصريح لـ«الوطن»، أن معرض «أهلاً رمضان» به شركات كبرى لبيع السكر بأسعار مخفضة، إذ تصل نسبة التخفيض على السلع والمنتجات الغذائية لـ25 %، وصل سعر كيلو اللحمة السوداني الحية 99 جنيه بأقل من السوق الخارجي.

أوضح رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أن هناك أنواعًا كثيرة من التمور والبلح الأسواني، تبدأ الأسعار من 12 لـ25 جنيها في المعرض والشوادر وذلك تخفيفًا عن كاهل الأهالي.

عبد الغفار: سيتم إنشاء شوادر بكافة مدن كفر الشيخ

ولفت «عبد الغفار»، إلى أن هناك شوادر كبيرة في أماكن معروفة، وسيجرى توفير كل المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطنين، مشيرًا إلى أن الإقبال تاريخي على المنافذ والمعرض الرئيسي بسبب جودة المعروضات وانخفاض الأسعار.

وذكر أن صفيحة السمن في «معرض أهلا رمضان» يصل سعرها إلى 335 جنيه في المعرض في حين أن سعرها يصل في المحلات 365 جنيها في الخارج، والسكر بـ10 جنيهات ونصف وفي الخارج يصل لـ12 جنيها.

وقال «عبدالغفار»، إن الغرفة التجارية بكفر الشيخ، تقوم بدور محوري من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين:«إحنا عندنا عارضين محترمين وسلعهم ذات جودة عالية.. علشان كدة المعرض عليه إقبال كبير، وهنستمر لآخر رمضان وهنفتح باقي الشوادر علشان أهالينا».