تشغيل وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى حميات سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج، قيام مديرية الشؤون الصحية بتشغيل وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى حميات سوهاج، وذلك عقب وصول وتركيب جهاز الأشعة المقطعية 16 سلايس ماركة «كانون» بتكلفة 3 ملايين جنيه، ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها مستشفيات سوهاج على صعيد الأجهزة الطبية الحديثة.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.

تركيب الجهاز وتوفير مستلزماته

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، أنه تم الانتهاء من تركيب الجهاز وتزويد الوحدة بكل المستلزمات، إضافة إلى التشغيل التجريبي عقب الانتهاء من تدريب القوى البشرية من أطباء وفنيي الأشعة على استخدام الجهاز الجديد، والذي سيساهم بقوة في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين على المستشفى.

ولفتت إلى أن محافظة سوهاج بالتعاون مع وزارة الصحة لا تألو جهدا في تطوير المنظومة الصحية، وتوفير كل احتياجات المستشفيات من أجهزة ومستلزمات طبية حديثة.

اختيار شاغلي الوحدات التجارية على الكورنيش الغربي

وفي سياق آخر، شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات اختيار شاغلي الوحدات التجارية على الكورنيش الغربي بسوهاج، والتي أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتورة نجاة موسى مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، وجميع المتقدمين ممن تم قبولهم.