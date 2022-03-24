«صحة سوهاج» تستعد لإطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، عن بدء استعداد مديرية الصحة لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجميع مراكز وقرى المحافظة، والتي ستنطلق في الفترة من 27 مارس حتى 30 من نفس الشهر، وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.

مشاركة 2739 فريقاً في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى مشاركة 2739 فريقاً، ما بين فرق ثابتة ومتحركة، في تنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى محافظة سوهاج، وذلك للوصول إلى جميع الأطفال المصريين وغير المصريين في كافة أنحاء المحافظة.

الحملة تستهدف تطعيم 917 ألف و926 طفلاً

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أحمد، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في محافظة سوهاج تستهدف تطعيم 917 ألف و926 طفلاً، في جميع أنحاء المحافظة من مدن وقرى ونجوع وتوابعها، ومن خلال إطلاق حملات التطعيم من منزل إلى منزل.

وأضافت أنه تم نشر فرق التواصل المجتمعي وكوادر الثقافة الصحية والإعلام السكاني للتوعية والتثقيف الصحي، والإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات لدى المواطنين، كما نوهت إلى وضع الملصقات والإعلان عن الحملة بجميع المنشآت الصحية التي يتردد عليها المواطنون، وكذلك في الميادين العامة والشوارع الرئيسية بمركز المحافظة، وحثت المواطنين على الحرص على تطعيم أطفالهم، لضمان سلامتهم والحفاظ علي استمرار خلو مصر من مرض شلل الأطفال.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن خلو مصر من مرض شلل الأطفال في عام 2006، وتقوم الدولة المصرية بإطلاق حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك للحفاظ على استمرار خلو مصر من المرض.