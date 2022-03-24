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الأوقاف تهدي جامعة سوهاج 60 كتابا من سلسلة «رؤية» لمواجهة التطرف

كتب:

فهد فكري بلوم
11:51 ص | الخميس 24 مارس 2022
أثناء اللقاء

أثناء اللقاء

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، الشيخ علي طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والشيخ عبدالرحمن اللاوي، مدير المساجد، والشيخ علي خليل، مدير الإرشاد الديني، ممثلين عن مديرية الأقاف بالمحافظة، لتسليم 60 كتابا من سلسلة رؤية لتفنيد الفكر المتطرف بثلاثة لغات مختلفة.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الجامعة بضيوف مديرية الأوقاف، موجها الشكر لوزير الأوقاف الدكتور علي جمعة، لاهتمامه بالإصدارات التي تهدف إلى مواجهة وتفتيت الأفكار المتشددة، وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة، التي لها أثر بالغ في تأخر البشرية والعودة إلى عصور الظلام، لافتاً إلى أن هذه السلسلة يمكن أن تفيد طلاب الدراسات العليا في إعداد الأبحاث العلمية لنيل درجة الدكتوراة والماجستير والترقي لمناصب إدارية عليا.

ترسيخ مبادئ الدين الإسلامي السمح

من جانبه، أكد الدكتور علي طيفور، وكيل زارة الأوقاف، أن مشروع سلسلة «رؤية» يعد من المشروعات الثقافية المهمة فى مجال الفكر المستنير، التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الدين الإسلامي السمح، وتجنيب شباب الجامعات شر الفتن، وتضييع الفرصة أمام المتاجرين بالدين الساعيين دوما إلى زعزعة العقائد الدينية الراسخة، موضحا أن المجموعة المهداة مطبوعة بأكثر من لغة، منها 30 كتابا باللغة العربية، و10 كتب باللغة الإنجليزية، و10 كتب باللغة الفرنسية، إضافة إلى 10 كتب بعنوان المسيرة الثقافية ومسيرة النقد. 

إيداع سلسة «رؤية» في كلية التربية بالجامعة

الجدير بالذكر أن سلسة «رؤية» سيتم إيداعها بكلية التربية بالجامعة لإتاحتها أمام جميع الطلاب لاستعارتها والاستفادة من محتواها العلمي المستنير.

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