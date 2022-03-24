بحضور المحافظ.. قرعة علنية لاختيار شاغلي محلات «ممشى أهل سوهاج»

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، القرعة العلنية لاختيار شاغلي الوحدات التجارية على «ممشى أهل سوهاج»، التي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، والدكتورة نجاة موسى، مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، وجميع المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط.

المحافظة تتلقى 58 طلباً لشغل وحدات «ممشى أهل سوهاج»

وأجريت القرعة على 9 وحدات تجارية لأنشطة مختلفة، منها وحدة مخصصة لذوي الإعاقة، حيث بلغ عدد المتقدمين، وفقاً للإعلان، 58 طلباً، يضم كل طلب فردين أو ثلاثة، منها 54 طلباً انطبقت عليهم الشروط، من ضمنها اثنان من ذوي الهمم، وتم اختيار أحد المتقدمين لسحب القرعة، حيث تم سحب فائز أساسي وآخر احتياطي لكل وحدة في ممشى أهل سوهاج.

ضرورة التزام الفائزين بالقرعة بجميع الشروط والضوابط

وهنأ محافظ سوهاج الفائزين بالوحدات، مؤكداً لمن لم يحالفهم الحظ أن هناك فرص أخرى قادمة، مشدداً على ضرورة التزام الفائزين بالقرعة بجميع الشروط والضوابط التي وضعتها المحافظة، لافتاً إلى أن الهدف من تلك الوحدات تحقيق مصلحة الجميع من توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى توفير خدمة متميزة بأسعار مناسبة للمواطنين من رواد الكورنيش الشرقي، مؤكداً أن العمل من أجل مصلحة أهالي سوهاج هو الهدف الأول والرئيسي.

ومن جانبه، قدم الحضور الشكر للقيادة السياسية، وإلى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على دعم شباب المحافظة من خلال توفير وحدات تجارية على «ممشى أهل سوهاج»، لخدمة رواد الكورنيش.